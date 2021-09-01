Казахстан - Украина: онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча квалификации чемпионата мира-2022 между Украиной и Казахстаном. Начало - в 17:00
Сборная Украины сегодня в Нур-Султане проведет первый матч под руководством нового главного тренера - Александра Петракова, который сменил на этом посту Андрея Шевченко после Евро-2020.
При предыдущем тренере наша национальная команда неудачно стартовала в отборе ЧМ-2022. В марте, после обнадеживающей гостевой ничьей с Францией (1: 1), команда Шевченко не смогла переиграть на своем поле Финляндию (1: 1) и Казахстан (1: 1).
Казахстан в игре с Украиной набрал единственное очко в отборе ЧМ-2022. Также казахи проиграли на своем поле Франции (0: 2).
Сейчас сборная Украины имеет 3 очка и занимает в группе D второе место. Казахстан с 1 пунктом в турнирной таблице последний. Лидирует с 7 баллами Франция. Финляндия имеет 2 очка и идет третьей. Босния и Герцеговина с 1 пунктом - четвертая.
В финальную часть ЧМ-2022 напрямую выходят только победители групп. Команды, которые финишируют вторыми, продолжат борьбу за путевки в Катар в стыковых матчах.
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