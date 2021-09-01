Казахстан - Украина: где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2022
Сегодня, 1 сентября, в 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины по футболу сыграет с Казахстаном
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины стартовала в отборе из трех подряд ничьих со счетом 1:1 первое гостях с Францией и дома с Финляндией и Казахстаном.
После 3-х туров национальная команда имеет 3 очка и занимает в группе D второе место. Лидирует с 7 баллами Франция. В Финляндии - 2 пункта, Босния и Герцеговина и Казахстане набрали по 1 очку.
ЧМ-2022
Квалификация. 4-й тур
1 сентября
Казахстан - Украина
Нур-Султан, стадион "Астана Арена"
Начало в 17:00
Прямая трансляция на телеканале "Украина"
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи
- Напомним, 29 августа Александр Петраков заявил, что категорически не будет вызывать футболистов, которые играют в России .
- После этого новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков представил своих ассистентов в национальной команде.
- 30 августа сборная Украины отправилась в Нур-Султан , где сыграет матч квалификации ЧМ-2022 против Казахстана.
- 31 августа капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко дал пресс-конференцию перед матчем с Казахстаном и признался, что раньше стеснялся говорить на украинском языке за возможных ошибок.
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