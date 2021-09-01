Казахстан - Украина: где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сборная Украины стартовала в отборе из трех подряд ничьих со счетом 1:1 первое гостях с Францией и дома с Финляндией и Казахстаном.



После 3-х туров национальная команда имеет 3 очка и занимает в группе D второе место. Лидирует с 7 баллами Франция. В Финляндии - 2 пункта, Босния и Герцеговина и Казахстане набрали по 1 очку.

ЧМ-2022



Квалификация. 4-й тур



1 сентября



Казахстан - Украина



Нур-Султан, стадион "Астана Арена"



Начало в 17:00



Прямая трансляция на телеканале "Украина"



Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи

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