Казахстан - Украина: букмекеры дали прогноз на матч отбора ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекерские конторы считают сборную Украины бесспорным фаворитом игры в Нур-Султане и предлагают на ее победу коэффициент 1,50. На ничью дают 4,20, а на выигрыш Казахстана - 7,90.

Еспресо.TV проведет текстовую трансляцию матча Украина - Казахстан. Начало - в 17:00 .

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