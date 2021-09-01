Казахстан - Украина: букмекеры дали прогноз на матч отбора ЧМ-2022
Букмекеры считают сборную Украины фаворитом отборочного матча чемпионата мира-2022 против Казахстана
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекерские конторы считают сборную Украины бесспорным фаворитом игры в Нур-Султане и предлагают на ее победу коэффициент 1,50. На ничью дают 4,20, а на выигрыш Казахстана - 7,90.
Еспресо.TV проведет текстовую трансляцию матча Украина - Казахстан. Начало - в 17:00 .
- Напомним, 29 августа Александр Петраков заявил, что категорически не будет вызывать в сборную Украины футболистов, которые играют в России .
- Кроме этого, Александр Петраков представил своих ассистентов в национальной команде.
- 30 августа сборная Украины отправилась в Нур-Султан , где сыграет матч квалификации ЧМ-2022 против Казахстана.
- 1 сентября Тарас Степаненко не попал в заявку сборной Украины на отборочный матч чемпионата мира-2022 против Казахстана.
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