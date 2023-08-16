Казахстан строит 20 новых пограничных залогов на границе с РФ
В Казахстане в рамках проекта "Безопасная страна" приступили к строительству двадцати пограничных залогов на границе с Россией
Об этом сообщает Ulysmedia.kz со ссылкой на слова первого заместителя начальника департамента охраны границы пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана Серика Ахметкалиева.
"Сейчас идет строительство 20 пограничных отделений на северном направлении, непосредственно на границе с Российской Федерацией", - сказал он.
Ахметкалиев добавил, что также идет строительство трех модульных залогов на южных границах. В то же время, на юго-западе страны за последние пять лет ввели в эксплуатацию 15 таких залогов.
По его словам, в рамках проекта запланировано строительство 50 пограничных залогов.
- Между тем, Латвия с 15 августа мобилизует дополнительных пограничников для усиления границы с Беларусью на фоне провоцированного мигрантского кризиса и гибридных угроз.
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