Об этом сообщает Ulysmedia.kz со ссылкой на слова первого заместителя начальника департамента охраны границы пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана Серика Ахметкалиева.

"Сейчас идет строительство 20 пограничных отделений на северном направлении, непосредственно на границе с Российской Федерацией", - сказал он.

Ахметкалиев добавил, что также идет строительство трех модульных залогов на южных границах. В то же время, на юго-западе страны за последние пять лет ввели в эксплуатацию 15 таких залогов.

По его словам, в рамках проекта запланировано строительство 50 пограничных залогов.