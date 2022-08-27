Казахстан решил на год остановить экспорт военной продукции
Комиссия по оборонной промышленности в Казахстане решила остановить экспорт военной продукции до конца августа 2023 года
Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова.
Отмечается, что премьер провел заседание Комиссии по оборонной промышленности, на котором рассмотрели предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт военной продукции.
Чиновники поддержали предложение о приостановке экспорта вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года.
- 6 июля российский суд закрыл основной экспортный маршрут для казахстанской нефти. В основе такого решения якобы нарушения, обнаруженные Роскомнадзором при оценке технического состояния опасных производственных объектов, и соблюдение экологических требований при их эксплуатации.
- 7 июля президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству найти новые маршруты поставки нефти в обход РФ в ответ на блокировку российской стороной казахстанского экспорта в Европу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 39.41Продажа 40.45
- Актуальное
- Важное