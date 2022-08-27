Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова.

Отмечается, что премьер провел заседание Комиссии по оборонной промышленности, на котором рассмотрели предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт военной продукции.

Чиновники поддержали предложение о приостановке экспорта вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года.

6 июля российский суд закрыл основной экспортный маршрут для казахстанской нефти. В основе такого решения якобы нарушения, обнаруженные Роскомнадзором при оценке технического состояния опасных производственных объектов, и соблюдение экологических требований при их эксплуатации.

7 июля президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству найти новые маршруты поставки нефти в обход РФ в ответ на блокировку российской стороной казахстанского экспорта в Европу.

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