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Казахстан разрабатывает пути транспортировки нефти в Европу в обход РФ

7 июля, 2022 четверг
13:23
Мир

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству найти новые маршруты поставки нефти в обход РФ в ответ на блокирование российской стороной казахского экспорта в Европу

Об этом сообщило агентство Reuters.

"Остановка трубопровода, транспортирующего нефть из огромного казахстанского месторождения Тенгиз через Россию до Черного моря, напряжет рынок нефти именно тогда, когда он столкнулся с одной из худших проблем с поставками со времен арабского нефтяного эмбарго в 1970-х годах", - говорится в сообщении. .

По словам казахского президента Касима-Жомарта Токаева, страна поставила своей стратегической задачей усовершенствовать портовую инфраструктуру на Каспийском море, хотя Казахстан никогда не являлся морской страной.

Токаев добавил, что инициатива предопределена решением российского суда на 30 суток остановить работу терминала Каспийского трубопроводного консорциума и полностью заблокировать доступ казахстанской нефти на европейский рынок через РФ.

  • Напомним, РФ остановила транзит казахстанской нефти в Европу.
  • Казахстан отказался направлять свои войска для наступления на Украину еще 26 февраля. Впоследствии он вообще объявил о нейтралитете в конфликте. Также страна оказывала гуманитарную помощь Украине и заявила, что не намерена содействовать России в том, чтобы обходить санкции.
  • 6 апреля Токаев подчеркнул , что его страна уважает территориальную целостность Украины.
  • 17 июня Токаев публично заявил со сцены ПМЭФ о недопустимости признания его страной "ЛДНР".

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