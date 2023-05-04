Казахстан прекратит отправку нефти в российский порт Тамань, где 3 мая горел нефтяной резервуар, - Reuters
Казахстан с 8 мая планирует прекратить транспортировку нефти в российский черноморский порт Тамань, где 3 мая горел нефтяной резервуар
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на документы компании "Казахстанские железные дороги".
Официальные причины запрета в документе не указаны.
В свою очередь трейдеры заявляют, что терминал продолжает обрабатывать нефтепродукты и сжиженный нефтяной газ.
"Тамань работает, перевалка тяжелых нефтепродуктов и сжиженного газа возобновлена, запрета на экспорт из Казахстана не будет до 8 мая. На подходах к порту наблюдается скопление вагонов, но мы надеемся, что до 8 мая ситуация стабилизируется, запрет будет снят", - говорится в сообщении.
Издание пишет, что российские железные дороги со среды также ограничили доставку в Тамани после того, как правительство РФ сообщило, что у моста, соединяющего Россию и Крым, загорелась топливная база.
Отмечается, что Таманский нефтеперевалочный узел имеет мощность перевалки 20 миллионов тонн сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа в год. В 2022 году он перевалил 7,3 млн. тонн нефтепродуктов из России, Казахстана и Кыргызстана.
- Ночью 3 мая в поселке Волна Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен самый высокий ранг сложности.
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