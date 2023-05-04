Об этом пишет Reuters, ссылаясь на документы компании "Казахстанские железные дороги".

Официальные причины запрета в документе не указаны.

В свою очередь трейдеры заявляют, что терминал продолжает обрабатывать нефтепродукты и сжиженный нефтяной газ.

"Тамань работает, перевалка тяжелых нефтепродуктов и сжиженного газа возобновлена, запрета на экспорт из Казахстана не будет до 8 мая. На подходах к порту наблюдается скопление вагонов, но мы надеемся, что до 8 мая ситуация стабилизируется, запрет будет снят", - говорится в сообщении.

Издание пишет, что российские железные дороги со среды также ограничили доставку в Тамани после того, как правительство РФ сообщило, что у моста, соединяющего Россию и Крым, загорелась топливная база.

Отмечается, что Таманский нефтеперевалочный узел имеет мощность перевалки 20 миллионов тонн сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа в год. В 2022 году он перевалил 7,3 млн. тонн нефтепродуктов из России, Казахстана и Кыргызстана.