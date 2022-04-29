Казахстан пообещал не помогать РФ обходить санкции, - Кулеба
Казахстан обещает не помогать России обходить санкции стран Запада за полномасштабное вторжение в Украину
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Twitter.
"Поговорил с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, чтобы подтвердить традиционно дружеские отношения между Казахстаном и Украиной. Мы также обсудили сотрудничество в рамках международных организаций. Он заверил, что Казахстан не обеспечивает механизмов уклонения от санкций и не будет этого делать", - заявил Кулеба.
- Ранее Казахстан заявил, что не будет выступать инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС.
- Журналисты-расследователи заявили, что казахстанский банк Altyn Bank, 50% собственности которого принадлежит китайскому банку, помогает россиянам обходить санкции и дистанционно открывать карты Visa и Mastercard.
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