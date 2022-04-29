Казахстан пообещал не помогать РФ обходить санкции, - Кулеба

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

"Поговорил с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, чтобы подтвердить традиционно дружеские отношения между Казахстаном и Украиной. Мы также обсудили сотрудничество в рамках международных организаций. Он заверил, что Казахстан не обеспечивает механизмов уклонения от санкций и не будет этого делать", - заявил Кулеба.

Ранее Казахстан заявил, что не будет выступать инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС.

Журналисты-расследователи заявили, что казахстанский банк Altyn Bank, 50% собственности которого принадлежит китайскому банку, помогает россиянам обходить санкции и дистанционно открывать карты Visa и Mastercard.

Spoke with Foreign Minister Mukhtar Tileuberdi к реаффирмируют традиционно friendly relations between Kazakhstan and Ukraine. Мы также обсуждали cooperation within international organizations. Он считает, что Kazakhstan не может и не предоставляет средства evasion mechanisms. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 29, 2022