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Казахстан планирует закупить турецкие бронемашины

4 августа, 2022 четверг
11:28
Мир

В Минобороны Казахстана планируют приобрести бронированные колесные машины турецкого производства в то время, как приобрело у отечественного производителя всего 6 машин

Об этом сообщает "Казинформ" со ссылкой на заявление главы Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса Айбека Борисова.

По его словам, Борисов не понимает, почему оборонное ведомство предпочитает турецкие машины, несмотря на высокое качество техники отечественного производства. Согласно заявлению главы Ассоциации, "если предыдущий министр лоббировал интересы российского оборонпрома, то в действиях нового наблюдается интерес в сторону турецких компаний".

В Минобороны Казахстана ответили, что вопрос закупки турецких бронемашин будет рассмотрен только в случае принятия положительного решения внутриведомственным совещательным органом по итогам испытаний.

"Министерством обороны на постоянной основе осуществляется мониторинг рынка вооружения и военной техники. Порядок принятия образцов на вооружение четко регламентирован правилами вооружения, являющимися официальным нормативным актом. Что касается турецких машин, они также изучаются в соответствии с процедурой, определенной документом", - говорится в заявлении министерства.

В Минобороны также опровергли заявления Борисова о закупке всего шести отечественных бронемашин. Так, в ведомстве сообщили, что с 2016 года приобрели у ООО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" 138 бронемашин "Арлан". Кроме того, в 2022 году поступят еще 10 единиц с боевым модулем и 20 бронемашин "Арлан" – в 2023 году.

  • 25 июля The Wall Street Journal отметил, что Казахстан опасается российского вторжения. Он присоединился к другим странам Центральной Азии вдоль южной границы России, сохраняя нейтралитет по вторжению, оставив Беларусь единственным бывшим советским государством, предложившим полную поддержку.

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