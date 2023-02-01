Казахстан планирует закрыть торговое представительство в РФ

Об этом информирует Zakon.kz.

"Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", – говорится в заявлении.

Соответствующий документ был подготовлен в рамках поручения премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова от 24 января этого года.

Кроме того, утрачивают силу некоторые постановления по расходам на содержание представительства РФ.

Сообщается, что постановление вступит в силу после его подписания премьер-министром страны.

25 декабря 2022 года Украина получила 41 мощный генератор для медицинских учреждений от Казахстана.

Конституционный суд Казахстана отменил действие закона "О первом президенте – Елбасах". Таким образом, 11 января бывшего главу государства Нурсултана Назарбаева лишили привилегий.

19 января, политическая партия Казахстана исключила одного из своих депутатов из-за поддержки вооруженной агрессии РФ против Украины.