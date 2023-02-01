Казахстан планирует закрыть торговое представительство в РФ
Министерство торговли и интеграции Казахстана подготовило постановление правительства о ликвидации торгового представительства в России
Об этом информирует Zakon.kz.
"Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", – говорится в заявлении.
Соответствующий документ был подготовлен в рамках поручения премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова от 24 января этого года.
Кроме того, утрачивают силу некоторые постановления по расходам на содержание представительства РФ.
Сообщается, что постановление вступит в силу после его подписания премьер-министром страны.
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