Казахстан планирует в 2025 году отказаться от российского телефонного кода

Об этом сообщил сайт министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Вместо телефонного кода +7, который также закреплен за РФ, Казахстан зарезервировал +997 в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи.



"Казахстан перейдет на собственный национальный телефонный код. Ранее мы делили код +7 вместе с Россией, теперь, когда вы позвоните из нашей страны за границу, будет показано "Казахстан"", - отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Багдат Мусин

Согласно планам, Казахстан перейдет на новый код с января 2023 года. Полный переход ожидается с 2025 года.

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