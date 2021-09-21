Казахстан планирует в 2025 году отказаться от российского телефонного кода
Казахстан с 2023 планирует перейти на международный телефонный код
Об этом сообщил сайт министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.
Вместо телефонного кода +7, который также закреплен за РФ, Казахстан зарезервировал +997 в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи.
"Казахстан перейдет на собственный национальный телефонный код. Ранее мы делили код +7 вместе с Россией, теперь, когда вы позвоните из нашей страны за границу, будет показано "Казахстан"", - отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Багдат Мусин
Согласно планам, Казахстан перейдет на новый код с января 2023 года. Полный переход ожидается с 2025 года.
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