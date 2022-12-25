Казахстан передал украинским медикам 41 мощный генератор
Украина получила 41 мощный генератор для медицинских учреждений от Казахстана
Об этом сообщили в telegram Минздрава Украины .
"Получили отличный подарок под елочку от братского народа Казахстана - 41 мощный генератор для наших медицинских учреждений!" - говорится в сообщении.
В частности, отмечается, что они будут переданы в области, которые находятся под атаками российских агрессоров и где в них больше всего нуждаются, — в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую.
"Каждый генератор – это гарантия бесперебойной работы операционных, реанимаций и кислородных станций", – подчеркнул Viktor Liashko.
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