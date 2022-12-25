Об этом сообщили в telegram Минздрава Украины .

"Получили отличный подарок под елочку от братского народа Казахстана - 41 мощный генератор для наших медицинских учреждений!" - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что они будут переданы в области, которые находятся под атаками российских агрессоров и где в них больше всего нуждаются, — в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую.

"Каждый генератор – это гарантия бесперебойной работы операционных, реанимаций и кислородных станций", – подчеркнул Viktor Liashko.

Ранее стало известно, что правительство Дании выделило 300 миллионов датских крон (около 43 миллионов долларов) для закупки оружия и оборудования для Украины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 22 декабря сообщила, что Украина получит от Евросоюза еще 900 генераторов для питания критической инфраструктуры.

22 декабря стало известно, что Киев получил от Дании 9 мощных генераторов.

23 декабря стало известно, что Япония передала Буче дизель-генераторы и обогреватели.