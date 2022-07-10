Казахстан отменил визы для гостей из Китая, Ирана и Индии

Об этом сообщил комитет миграционной службы казахского министерства внутренних дел в Фейсбуке.

Как отмечается, с 8 июля 2022 года Казахстан в одностороннем порядке открыл безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая, а специальный 72-часовой безвизовый транзитный режим для граждан этих стран перестал действовать.

В режиме безвиза гости из этих стран смогут находиться в Казахстане в течение 14 календарных дней от пересечения границы.

"Разрешены путешествия с деловой, частной или туристической целью", – говорится в сообщении казахского МВД.

Напомним, Казахстан выходит из соглашения СНГ о валютном комитете.

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