Казахстан отменил визы для гостей из Китая, Ирана и Индии
Казахстан открыл безвизовый режим для китайцев, иранцев и индусов
Об этом сообщил комитет миграционной службы казахского министерства внутренних дел в Фейсбуке.
Как отмечается, с 8 июля 2022 года Казахстан в одностороннем порядке открыл безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая, а специальный 72-часовой безвизовый транзитный режим для граждан этих стран перестал действовать.
В режиме безвиза гости из этих стран смогут находиться в Казахстане в течение 14 календарных дней от пересечения границы.
"Разрешены путешествия с деловой, частной или туристической целью", – говорится в сообщении казахского МВД.
Напомним, Казахстан выходит из соглашения СНГ о валютном комитете.
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