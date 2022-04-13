Казахстан отказался проводить в этом году военный парад ко Дню Победы
Власти Казахстана отменили проведение военного парада ко Дню Победы 9 мая и Дню защитника Отечества 7 мая
Об этом сообщает казахское издание " Власть ".
"В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию создания вооруженных сил Казахстана и Дня Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов, не планируется", - говорится в сообщении.
В последний раз военный парад до 9 Мая в Казахстане проводили в 2019 году. В прошедшие два года его отменяли из-за пандемии COVID-19, ведь в администрации президента ранее сообщали, что проведут парад в 2022 году.
В этом году власти Кахахстана планируют провести 50 торжеств военно-патриотического толка, в частности, чествования ветеранов Второй мировой войны и вооруженных сил страны.
- Напомним, Казахстан отказался направлять свои войска для наступления на Украину еще 26 февраля. Впоследствии он вообще объявил о нейтралитете в конфликте. Также страна оказывала гуманитарную помощь Украине и заявила, что не намерена содействовать России в том, чтобы обходить санкции.
- 6 апреля президент Казахстана назвал российское вторжение в Украину войной.
- 9 апреля в Алматы полиция задержала активистов , устроивших протест против российских военных преступлений под консульством страны-агрессора.
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