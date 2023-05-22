Казахстан отказался принять Гайдая послом, - СМИ

Об этом пишет ZN.UA.

Казахстан отказался выдавать агреман (одобрение на должность главы дипломатического правительства - ред.) бывшему главе Луганской областной военной администрации Сергею Гайдаю. Казахская сторона дала понять, что им не подходит эта кандидатура, и они хотели бы видеть в должности профессионального дипломата.

Как сообщили изданию его собеседники, в Казахстане на запрос по Гайдаю отреагировали "мягко, но жестко".

Справедливости ради важно напомнить, что предыдущий украинский посол в Казахстане Петр Врублевский был профессиональным дипломатом, но его отозвали из-за истерики Кремля относительно его жестких "антироссийских высказываний".