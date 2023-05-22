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Казахстан отказался принять Гайдая послом, - СМИ

22 мая, 2023 понедельник
17:06
Новости

Казахская сторона дала понять Киеву, что им не подходит кандидатура бывшего главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая

Об этом пишет ZN.UA.
Казахстан отказался выдавать агреман (одобрение на должность главы дипломатического правительства - ред.) бывшему главе Луганской областной военной администрации Сергею Гайдаю. Казахская сторона дала понять, что им не подходит эта кандидатура, и они хотели бы видеть в должности профессионального дипломата.

Как сообщили изданию его собеседники, в Казахстане на запрос по Гайдаю отреагировали "мягко, но жестко".

Справедливости ради важно напомнить, что предыдущий украинский посол в Казахстане Петр Врублевский был профессиональным дипломатом, но его отозвали из-за истерики Кремля относительно его жестких "антироссийских высказываний".

  • Сергей Гайдай, которого президент 15 марта уволил с должности главы Луганской ОВА, подтвердил, что его могут назначить послом Украины в Казахстане.
политика
Сергей Гайдай
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