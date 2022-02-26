Казахстан отказал России в присоединении своих войск к наступлению на Украину, - NBC

Об этом со ссылкой на чиновников передает NBC.

"Казахстан, один из ближайших союзников и южный сосед России, отказывает в просьбе присоединить к наступлению на Украину свои войска, сообщили в пятницу (25 февраля, - ред.) чиновники. Кроме того, бывшая советская республика заявила, что не признает созданные Россией сепаратистские республики, поддерживаемые президентом России Владимиром Путиным как повод для агрессии в Украине", - говорится в сообщении.



Как передает издание, такое решение Казахстана было поддержано в Совете национальной безопасности США.



Напомним, Россия ветировала проект резолюции Совбеза ООН о полномасштабном вторжении РФ в Украину.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb