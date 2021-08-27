Казахстан: от взрыва на складе боеприпасов погибли 9 человек

Об этом сообщает МЧС Казахстана.

"По последним данным, погибли 9 человек, в том числе сотрудники МЧС Казахстана, воинской части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Личности погибших устанавливается", - говорится в сообщении.

За помощью обратились 49 пострадавших при пожаре и взрывах. Пока еще два человека считаются пропавшими без вести.



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К ликвидации пожара и детонации задействованы спасатели, военный состав части, нацгвардия, всего более 1 тыс. человек.