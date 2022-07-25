Об этом пишет The Wall Street Journal.

"В начале года Россия направила более 2000 военных к своему давнему союзнику Казахстана, чтобы помочь подавить насильственные антиправительственные беспорядки. Через шесть недель, когда российские войска ворвались в Украину, Казахстан имел возможность отплатить за услугу, поддержав вторжение. Но этого не произошло", — пишет издание.

Казахстан присоединился к другим странам Центральной Азии вдоль южной границы России, сохраняя нейтралитет по вторжению, оставив Беларусь единственным бывшим советским государством, которое предложило полную поддержку.

"Казахстан пообещал усилить санкции Запада против Москвы, заявил, что увеличит экспорт нефти в Европу через обходящие Россию маршруты, увеличил свой оборонный бюджет и принял делегацию США, которая должна была приблизить эту центральноазиатскую страну к орбите Вашингтона", — замечает The Wall Street Journal.

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Показательный момент наступил в июне, когда Токаев в присутствии Путина поддержал целостность Украины и отказался признавать независимость ЛНР и ДНР. Президент Казахстана назвал их "квазигосударственными территориями". Также он заверил, что страна не будет помогать России в обходе санкций.

По мнению издания, Казахстан хорошо изучил уроки по упорному сопротивлению Украины и решил увеличить свой оборонный бюджет на $918 млн. Неназванный высокий чиновник сказал The Wall Street Journal, что часть средств направят на то, чтобы увеличить военные резервы страны.

Пока некоторые на Западе уверены, что российская армия стала безопасным противником, высокопоставленный чиновник в одной из стран Центральной Азии говорит, что страх перед российскими амбициями только растет. "Представьте, если бы у них не было Украины. Мы будем следующими?", – цитирует издание слова казахстанского чиновника.

Казахстан отказался направлять свои войска для наступления на Украину еще 26 февраля. Впоследствии он вообще объявил о нейтралитете в конфликте. Также страна оказывала гуманитарную помощь Украине и заявила, что не намерена содействовать России в том, чтобы обходить санкции.

6 апреля Токаев подчеркнул, что его страна уважает территориальную целостность Украины.

17 июня Токаев публично заявил со сцены ПМЭФ о недопустимости признания его страной "ЛДНР".

6 июля РФ остановила транзит казахстанской нефти в Европу.