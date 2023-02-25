Казахстан официально поддержал позицию Китая по отношению к войне в Украине
Казахстан поддержал мирный план Китая относительно политического урегулирования войны в Украине
Об этом сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел Казахстана.
"Считаем безальтернативным мирное решение данной проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН. Выступаем за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации. Казахстан также подчеркивает схожесть подходов наших стран к решению актуальных проблем современности, изложенных в Концепции Инициативы глобальной безопасности Китайской Народной Республики", - говорится в заявлении.
- 24 февраля Китай опубликовал документ с позицией по "политическому урегулированию" войны России против Украины. Так называемый мирный план состоит из 12 пунктов.
- В Белом доме оперативно отреагировали на "мирный план" отметив, что могут остановиться на первом пункте – уважении суверенитета. Президент США Джо Байден отверг предложенный Китаем "мирный план", допустив, что его реализация пойдет на пользу только Москве.
- Также на план отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о желании встретиться с Си Цзиньпинем.
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