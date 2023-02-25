Казахстан официально поддержал позицию Китая по отношению к войне в Украине

Об этом сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел Казахстана.

"Считаем безальтернативным мирное решение данной проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН. Выступаем за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации. Казахстан также подчеркивает схожесть подходов наших стран к решению актуальных проблем современности, изложенных в Концепции Инициативы глобальной безопасности Китайской Народной Республики", - говорится в заявлении.