Казахстан не признает псевдореферендумов на оккупированных РФ территориях Украины
В министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что не будут признавать результаты псевдореферендумов на оккупированных Россией территориях Украины
Об этом сообщает InformBuro .
По словам официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадирова, его страна исходит из принципов территориальной целостности государств.
"Что касается проведения самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР" и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования", - сказал Смадияров.
Он напомнил, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев четко заявлял о важности неукоснительного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит устав ООН.
"В уставе говорится об ответственности государств-членов ООН за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств. Мы вновь подтверждаем готовность способствовать налаживанию политического диалога. При этом важнейшей задачей наша страна считает сохранение стабильности как на региональном, так и глобальном уровне", - отметил он. Смадияров.
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17 июня Касим-Жомарт Токаев на экономическом форуме в Санкт-Петербурге публично заявил о недопустимости признания "ЛДНР".
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