Казахстан не планирует отправлять войска в Украину в рамках ОДКБ

Об этом заявил заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов, передает ZN.ua.

Он подчеркнул, что введение миротворческих войск возможно при наличии решения Совбеза ООН.

"На основании этой резолюции президент выходит с предложением перед парламентом. И только после одобрения парламентом применение Вооруженных сил возможно. Но сейчас этот вопрос даже не рассматривается", - заметил Камалетдинов.