Казахстан не планирует отправлять войска в Украину в рамках ОДКБ
Казахстан не собирается применять свои войска в войне России против Украины
Об этом заявил заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов, передает ZN.ua.
Он подчеркнул, что введение миротворческих войск возможно при наличии решения Совбеза ООН.
"На основании этой резолюции президент выходит с предложением перед парламентом. И только после одобрения парламентом применение Вооруженных сил возможно. Но сейчас этот вопрос даже не рассматривается", - заметил Камалетдинов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.16
Покупка 31.16Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.73Продажа 33.7
- Актуальное
- Важное