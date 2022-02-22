Казахстан не намерен направлять "миротворцев" ОДКБ в ОРДЛО
Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди назвал невозможным отправку ОДКБ в ОРДЛО и добавил, что вопрос о признании "Л/ДНР" в стране не стоит
Об этом пишет Хабар 24 .
По словам Министра, Казахстан выступает за дипломатическое урегулирование ситуации в Украине. В ближайшее время состоится заседание Совбеза по официальной позиции страны по признанию Россией "Л/ДНР".
Мухтар Тлеуберди подчеркнул, что вопрос о признании Казахстаном "республик" не стоит, а направление войск ОДКБ в ОРДЛО невозможно.
Казахстанское посольство в Киеве работает в обычном режиме. При необходимости дипломатов эвакуируют. В случае военных действий МИД Казахстана просит своих граждан в Украине обращаться в дипломатическое ведомство в Киеве.
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