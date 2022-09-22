Казахстан не будет предоставлять убежища бегущим от мобилизации россиянам

Об этом сообщает RFE/RL со ссылкой на заявление спикера парламента Казахстана Маулена Ашимбаева.

Так, правоохранительные и миграционные органы Казахстана работают в соответствии с законом, рассматривая заявки иностранных граждан, в том числе россиян, на получение постоянного места жительства в стране.

"Наши официальные учреждения не будут выдавать виды на жительство лицам, которые не предоставят документов, подтверждающих, что страна их гражданства не возражает против их переезда в Казахстан", - сказал Ашимбаев.

К тому же, по его словам, государственные органы страны знают о ситуации относительно резкого увеличения количества граждан России, желающих уехать в Казахстан.

Известно, что после обращения президента РФ Владимира Путина, в ходе которого он объявил частичную мобилизацию, россияне массово раскупили билеты в другие страны. В частности, в Грузию, Турцию, Армению и Азербайджан.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных .

22 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия избрала путь конфронтации , объявив частичную мобилизацию, поддержав организацию незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины.

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