Казахстан не будет предоставлять убежища бегущим от мобилизации россиянам
В Казахстане решили без разрешения Кремля не выдавать разрешений на постоянное проживание российским гражданам, желающим уехать из России после объявления частичной мобилизации
Об этом сообщает RFE/RL со ссылкой на заявление спикера парламента Казахстана Маулена Ашимбаева.
Так, правоохранительные и миграционные органы Казахстана работают в соответствии с законом, рассматривая заявки иностранных граждан, в том числе россиян, на получение постоянного места жительства в стране.
"Наши официальные учреждения не будут выдавать виды на жительство лицам, которые не предоставят документов, подтверждающих, что страна их гражданства не возражает против их переезда в Казахстан", - сказал Ашимбаев.
К тому же, по его словам, государственные органы страны знают о ситуации относительно резкого увеличения количества граждан России, желающих уехать в Казахстан.
Известно, что после обращения президента РФ Владимира Путина, в ходе которого он объявил частичную мобилизацию, россияне массово раскупили билеты в другие страны. В частности, в Грузию, Турцию, Армению и Азербайджан.
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