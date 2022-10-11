Казахстан намерен эвакуировать посольство из Киева
Казахстан собирается эвакуировать сотрудников посольство из Киева в ближайшие дни, но о закрытии дипломатической миссии в Украине речь не идет
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел страны Айбек Смадияров, пишет informburo.kz .
"Сейчас посольство работает. Вопрос не в его закрытии, а в эвакуации сотрудников. В ближайшие дни этот вопрос будет решен, эвакуация, скорее всего, будет завершена", – сказал официальный представитель МИД.
Ему было тяжело назвать количество казахстанцев, которые сейчас находятся в Украине.
"Мы проверяем информацию о том, сколько наших граждан находится в Украине, ведь из-за последних событий цифры отличаются. При первой эвакуации многие уехали. Возможно, кто-то вернулся", – сказал Айбек Смадияров.
- Напомним, 10 октября оккупанты ударили по Киеву , Львову , Днепру , Тернопольщине , Житомирщине , Хмельнитчине и другим регионам. По состоянию на 22:00 было известно о 14 погибших .
- В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал схему ракетных ударов РФ по территории Украины.
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