Казахстан намерен эвакуировать посольство из Киева

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел страны Айбек Смадияров, пишет informburo.kz .

"Сейчас посольство работает. Вопрос не в его закрытии, а в эвакуации сотрудников. В ближайшие дни этот вопрос будет решен, эвакуация, скорее всего, будет завершена", – сказал официальный представитель МИД.

Ему было тяжело назвать количество казахстанцев, которые сейчас находятся в Украине.

"Мы проверяем информацию о том, сколько наших граждан находится в Украине, ведь из-за последних событий цифры отличаются. При первой эвакуации многие уехали. Возможно, кто-то вернулся", – сказал Айбек Смадияров.