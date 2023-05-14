Казахстан может стать следующей жертвой РФ после Украины, - The Spectator
Казахстан может оказаться следующей мишенью российской агрессии среди бывших советских республик
Об этом пишет британское издание The Spectator.
В издании отметили, что националисты редко уживаются с другими националистами, и путинское окружение наверняка считает национальную элиту Казахстана лишь неблагодарными провинциальными выскочками.
Будучи неоимпериалистами и поклонниками так называемого евразийства, путинское окружение включает Казахстан в ближнее зарубежье, которое они считают своей зоной влияния, одновременно отказывая Казахстану в праве на свое ближнее зарубежье. Путинский режим имеет свою иерархию наций, в которой народам Центральной Азии отводятся самые низкие ступени.
Также в издании отметили, что Путин и его подручные не соблюдают никаких норм международного права и договоров, поскольку их интересует только одно - "кто кого", а Байконур для Путина может быть таким же священным, как и Севастополь. Разговоры о притеснении русских в Казахстане уже ведутся.
Однако нападение на Украину заставило всех лидеров бывших советских республик насторожиться и принять меры по предотвращению украинского сценария.
- 24 апреля стало известно, что 9 мая на праздновании Дня победы в Москве присутствует президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
- 8 мая объявили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев по приглашению президента РФ Владимира Путина 8-9 мая совершат рабочий визит в Москву и примут участие в параде. В этот же день самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Москву, чтобы принять участие в параде 9 мая.
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