Казахстан может стать следующей жертвой РФ после Украины, - The Spectator

Об этом пишет британское издание The Spectator.

В издании отметили, что националисты редко уживаются с другими националистами, и путинское окружение наверняка считает национальную элиту Казахстана лишь неблагодарными провинциальными выскочками.

Будучи неоимпериалистами и поклонниками так называемого евразийства, путинское окружение включает Казахстан в ближнее зарубежье, которое они считают своей зоной влияния, одновременно отказывая Казахстану в праве на свое ближнее зарубежье. Путинский режим имеет свою иерархию наций, в которой народам Центральной Азии отводятся самые низкие ступени.

Также в издании отметили, что Путин и его подручные не соблюдают никаких норм международного права и договоров, поскольку их интересует только одно - "кто кого", а Байконур для Путина может быть таким же священным, как и Севастополь. Разговоры о притеснении русских в Казахстане уже ведутся.

Однако нападение на Украину заставило всех лидеров бывших советских республик насторожиться и принять меры по предотвращению украинского сценария.