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Казахстан может стать ловушкой для РФ типа Афганистана для СССР, - политолог

10 января, 2022 понедельник
18:16

Политолог Николай Бучин считает, что утрата контроля над Казахстаном может стать катастрофой для РФ

Об этом он сказал в эфире программы "Неделя с Марией Гурской".

"Мы до конца не можем достоверно прогнозировать и однозначно утверждать, была ли это инспирация со стороны РФ, или это были спонтанные вещи, которые были неожиданны и затем использованы Россией. Когда мы говорим о таких вещах, как народные протесты, четко смоделировать и спрогнозировать, тем более инспирировать их не так просто. Эти вещи могут выходить из-под контроля и давать совсем другой эффект", – считает политолог.

По его мнению, следует говорить о том, что Россия смогла достаточно оперативно использовать протесты для того, чтобы показать международному сообществу то, насколько быстро он умеет реагировать.

"Мы понимаем, что потеря контроля над Казахстаном как дружественной для РФ страной была бы катастрофой для России. Они имеют самую большую границу, это было бы определенное поражение, которое бы показало всю силу России. Также сначала протестующие имели экономические лозунги, а потом говорили о том, что нужно менять власть. Это была определенная угроза для нее, выгодно ли было показывать миру и инспирировать то, что в дружественной стране могут быть такие протесты", - сказал Бучин.

Он добавил, что все будет зависеть от того, как будут развиваться события дальше.

"Если будет общество принимать негативно Россию и власть, то РФ может застрять в Казахстане. Это может быть определенной ловушкой для России, вроде Афганистана, который когда-то стал ловушкой для СССР", - подытожил политолог.

  • Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .
  • В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан для помощи в подавлении протестов.
  • Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
  • Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.

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Россия
Неделя с Марией Гурской
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