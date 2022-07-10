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Главная Мир Казахстан может остановить подачу нефти из России в Китай, - эксперт

Казахстан может остановить подачу нефти из России в Китай, - эксперт

10 июля, 2022 воскресенье
20:07
Мир Казахстан

Если российское экономическое давление на Казахстан будет продолжаться, это государство может усложнить деятельность российских компаний

Об этом партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин заявил RFI.

"Если Казахстан поставят в тупик, он может запретить Роснефти пользоваться нефтепроводом Омск - Павлодар - китайская граница. Роснефть экспортирует по нему 10 млн тонн своей нефти в Китай через Казахстан", - говорит Крутихин.

В то же время "Казахстан мог бы свою нефть по этому маршруту отправлять в Китай", отметил эксперт.

Кроме того, по словам Крутихина, Казахстан также может перекрыть поставки газа из Карачаганакского проекта на Оренбургский нефтеперерабатывающий завод (РФ).

"Без казахстанского газа газпромовский завод в Оренбурге встанет, потому что своего газа вокруг уже нет", – отмечает он.

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Россия
Китай
газ
нафта
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