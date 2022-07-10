Казахстан может остановить подачу нефти из России в Китай, - эксперт
Если российское экономическое давление на Казахстан будет продолжаться, это государство может усложнить деятельность российских компаний
Об этом партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин заявил RFI.
"Если Казахстан поставят в тупик, он может запретить Роснефти пользоваться нефтепроводом Омск - Павлодар - китайская граница. Роснефть экспортирует по нему 10 млн тонн своей нефти в Китай через Казахстан", - говорит Крутихин.
В то же время "Казахстан мог бы свою нефть по этому маршруту отправлять в Китай", отметил эксперт.
Кроме того, по словам Крутихина, Казахстан также может перекрыть поставки газа из Карачаганакского проекта на Оренбургский нефтеперерабатывающий завод (РФ).
"Без казахстанского газа газпромовский завод в Оренбурге встанет, потому что своего газа вокруг уже нет", – отмечает он.
- Напомним, РФ остановила транзит казахстанской нефти в Европу через свой порт Новороссийск (Кубань).
- В ответ президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству найти новые маршруты поставки нефти в Европу. Но как только об этом стало известно в Казахстане зафиксировали взрыв на крупнейшем нефтяном месторождении Тенгиз, были погибшие. Политологи говорили о вероятном "русском следе".
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