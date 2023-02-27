Казахстан ликвидировал свое торговое представительство в РФ
Правительство Казахстана приняло решение закрыть торговое представительство в России
Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на постановление.
"Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", - говорится в документе.
Постановление вступает в силу дня подписания.
В Министерстве торговли и интеграции Казахстана объяснили, что закрывают представительство в РФ, потому что все поставленные задачи перед ним решены. В рамках оптимизации работников направят в другие страны.
Ведомство отмечает, что решение не повлияет на функционирование торгового представительства России в Казахстане и развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом, а РФ остается основным торгово-экономическим партнером Казахстана.
Казахстан и Россия подписали соглашение об учреждении торговых представительств в октябре 1992 года. РК ратифицировала ее в 2012 году. Торговое консульство помогает экспортерам страны выходить на русский рынок, завлекать иностранные инвестиции.
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