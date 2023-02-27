Казахстан ликвидировал свое торговое представительство в РФ

Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на постановление.

"Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", - говорится в документе.

Постановление вступает в силу дня подписания.

В Министерстве торговли и интеграции Казахстана объяснили, что закрывают представительство в РФ, потому что все поставленные задачи перед ним решены. В рамках оптимизации работников направят в другие страны.

Ведомство отмечает, что решение не повлияет на функционирование торгового представительства России в Казахстане и развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом, а РФ остается основным торгово-экономическим партнером Казахстана.