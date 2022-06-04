Казахстан изменит название своей экспортной нефти во избежание санкций, - Reuters

Об этом сообщили в Reuters.

С 6 июня нефть будет официально называться KEBCO. Переименование связано с желанием избежать санкций и проблем с финансированием, ведь казахстанский энергоресурс экспортируется через российские морские порты.



"В связи с последними значительными геополитическими изменениями, чтобы избежать негативного влияния изменений на экспорт казахстанской нефти через российские порты, с июня 2022 года для сорта применяется следующее название - KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil)", - говорится в ответе производителя нефти по запросу Reuters.

Напомним, в шестой пакет санкций против РФ, недавно принятый в ЕС, входят отключения от SWIFT трех российских банков, запрет на вещание некоторых российских телеканалов и нефтяное эмбарго.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb