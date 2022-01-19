Казахстан досрочно отменил чрезвычайное положение
19 января в Нур-Султане, Алматы, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылордынской и Мангистауской областях прекратился режим чрезвычайного положения
Об этом сообщил спикер президента Казахстана Берик Уали .
"Президентом было досрочно отменено чрезвычайное положение в остальных регионах. Да, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧС комендантские часы и другие временные ограничения", - написал он.
Казинформ отмечает, что аэропорт Алматы работает в штатном режиме, однако доступ на его территорию автотранспортом временно ограничен.
В обычном режиме будут ездить автобусы – с 06:00 до 23:00, а также будет работать метрополитен – с 06:00 до 00:00.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .
- Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
- В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охвативший массовые протесты. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".
- Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
- 10 января Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о задержании 7939 человек.
- 11 января президент Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ и выводе из страны "миротворцев" с 13 января. Министр обороны РФ Шойгу заявил, что коллективные миротворческие силы ОДКБ завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации ситуации в этом государстве.
- 19 января РФ заявила о выводе "миротворцев" ОДКБ из Казахстана.
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