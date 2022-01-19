Казахстан досрочно отменил чрезвычайное положение

Об этом сообщил спикер президента Казахстана Берик Уали .



"Президентом было досрочно отменено чрезвычайное положение в остальных регионах. Да, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧС комендантские часы и другие временные ограничения", - написал он.



Казинформ отмечает, что аэропорт Алматы работает в штатном режиме, однако доступ на его территорию автотранспортом временно ограничен.



В обычном режиме будут ездить автобусы – с 06:00 до 23:00, а также будет работать метрополитен – с 06:00 до 00:00.

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