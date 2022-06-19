Об этом сообщили в издании "Коммерсант".

Отмечается, что Россия ввела ограничения по отгрузке на экспорт казахстанской нефти после критики президента страны Касима Токаева на Петербургском международном экономическом форуме.

Экспорт нефти, которую Казахстан решил переименовать, чтобы западные покупатели не путали ее с подсанкционным русским сортом Urals, остановлен в порту Новороссийска. Причиной остановки стало якобы обнаружение в акватории порта объектов, которые могут являться минами времен Второй мировой войны.

Для проведения исследований была закрыта акватория, примыкающая к выносным причальным устройствам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который нефтепроводом качает в российский порт на экспорт 67 млн тонн в год.

Позже Казахстан заблокировал на своей территории 1700 вагонов с углем.

Президент страны Касим Токаев заявил, что если страна не будет подражать антироссийским рестрикциям, то против Нур-Султана будут введены вторичные ограничительные меры. Несмотря на это, работа с Москвой будет продолжена.

17 июня во время сессии с Владимиром Путиным Токаев публично заявил со сцены ПМЭФ о недопустимости признания его страной "ДНР/ЛНР".

При этом Токаев на форуме официально встречался как с Путиным, так и с руководителями Татарстана и Башкортостана Рустамом Миннихановым и Радием Хабировым.

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