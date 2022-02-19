Казахстан-2. Генсек ОДКБ предлагает направить на Донбасс "миротворцев"

Об этом в интервью вышедшему сегодня, 19 февраля 2022 года агентству Reuters, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности, белорусский военный Станислав Зась, сообщает Еспресо.TV.



"Но для этого нужно согласие от Украины, в конце концов это ее территория, и мандат Совбеза ООН", - сказал Зась.



Кроме того, по его словам, также необходимо, "чтобы это решение было поддержано всеми нашими правительствами (правительствами края-членов ОДКБ – ред.)".



Справка



Штаб-квартира ОДКБ, которую западные эксперты называют "антиНАТО", находится в Москве.



Силы ОДКБ активно использовались при кровавом подавлении восстания против режима клана Назарбаева в январе 2022 года в Казахстане.





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