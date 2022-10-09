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Казахский оппозиционер Аблязов представил "план свержения режима Назарбаева-Токаева" на 20 ноября

9 октября, 2022 воскресенье
20:02
Мир

Один из лидеров оппозиции Казахстана, политэмигрант Мухтар Аблязов, предлагает превратить назначенный на 20 ноября 2022 года день проведения досрочных выборов президента страны в мирную демократическую революцию

Об этом политик заявил у себя в телеграмме сегодня, 9 октября 2022 года.

Свое сообщение он назвал "План свержения режима Назарбаева-Токаева на 20 ноября".

Что мы должны сделать? Сбросить нынешний режим и построить демократическую страну, как в Америке и Европе. Когда власть действительно избирается народом на 4 года и она работает на народ, отчитывается перед народом. купцы чиновников, как Назарбаев, Токаев и их свита, или как в России, - Путину и его приближенным", - говорится в сообщении.

Аблязов считает необходимым собрать 20 ноября в центре Астаны 50 тысяч протестующих, после чего они входят в административные здания и объявляют о создании Временного правительства. Вслед за этим, по мнению оппозиционера, переходному руководству Казахстана приносят присягу главы силовых ведомств, под руководством которых происходят аресты или объявления в розыск нынешней властной верхушки.

Другие подробности Мухтар Аблязов пообещал объявить завтра, 10 октября.

Чтобы проиллюстрировать свое видение действий будущих революционеров, Аблязов публикует соответствующую инфографику.

  • Напомним, Аблязов и его движение поддерживают Украину в войне с Россией.
  • РФ он называет "последней империей мира", что непременно распадется.

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