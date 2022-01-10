"Казахи, тушите этих нелюдей в форме!": белорусов задерживают за комментарии в соцсетях о "миротворцах" ОДКБ
В Беларуси силовики задержали жителей Минска за комментарии в соцсетях по поводу "миротворцев" ОДКБ, отправленных в Казахстан на подавление протестов
Об этом МВД Беларуси сообщило в Telegram.
"За цинические комментарии в адрес миротворцев задержаны минчане. Правоохранители устанавливают лиц, которые размещают в публичном доступе оскорбления, клевету и угрозы в адрес белорусских военнослужащих, направленных в Казахстан с миротворческой миссией. Сегодня оперативниками задержаны двое неработающих минчан 30 и 32 лет в социальных сетях", - говорится в сообщении.
На видео, обнародованном белорусскими силовиками, есть скриншот комментария в соцсети.
"Казахи, тушите этих нелюдей в форме! Пусть знают, куда они приехали", - написал автор комментария.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни силовиков, задержали более 200 человек. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.
- В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение. Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. В Алматы не работала мобильная связь.
- Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране. 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения.
- Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан. Участие в миссии ОДКБ подтвердили Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.
- 6 января финучреждения Казахстана временно приостановили деятельность на фоне массовых протестов.
- Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
- В СМИ появились видео, где можно увидеть якобы "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охвативший массовые протесты. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для подавления протестов.
- Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что приказал стрелять в митингующих на поражение без предупреждения.
- В Казахстан прибыли 2,5 тыс. военных ОДКБ. В стране был введен "критически красный" уровень террористической опасности.
- Военные ОДКБ захватили аэропорт Алматы.
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