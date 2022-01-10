"Казахи, тушите этих нелюдей в форме!": белорусов задерживают за комментарии в соцсетях о "миротворцах" ОДКБ

Об этом МВД Беларуси сообщило в Telegram.



"За цинические комментарии в адрес миротворцев задержаны минчане. Правоохранители устанавливают лиц, которые размещают в публичном доступе оскорбления, клевету и угрозы в адрес белорусских военнослужащих, направленных в Казахстан с миротворческой миссией. Сегодня оперативниками задержаны двое неработающих минчан 30 и 32 лет в социальных сетях", - говорится в сообщении.



На видео, обнародованном белорусскими силовиками, есть скриншот комментария в соцсети.



"Казахи, тушите этих нелюдей в форме! Пусть знают, куда они приехали", - написал автор комментария.