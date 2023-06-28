Кайфуем от нашей игры, - футболист сборной Украины оценил результаты на молодежном Евро-2023
Футболист молодежной сборной Украины Александр Назаренко заверил, что игроки довольны своей игрой на Евро-2023.
Об этом Александр Назаренко сказал на послематчевой пресс-конференции.
Полузащитник поделился эмоциями после того, как отдал ассист и стал лучшим игроком матча Испания – Украина (2:2).
"Конечно, я не ожидал, что буду лучшим игроком матча. Хочу поблагодарить всю команду и тренерский штаб, который поверил в меня и дал мне возможность сегодня сыграть. Мне очень приятно сейчас сидеть здесь с этой статуэткой. Я очень счастлив находиться здесь с этой командой, с этим коллективом, который мы собрали за долгие годы. Мы сами кайфуем от той игры, которую сейчас показываем. Можно сказать, что для меня это просто бонус, я очень радуюсь за всю команду", - сказал Александр Назаренко.
Сборная Украины заняла второе место в группе B молодежного Евро-2023. Наша команда набрала 7 баллов в 3 матчах. Такое же количество очков в Испании, однако, они опережают нас по дополнительным показателям.
Хорватия и Румыния набрали по 1 баллу и не вышли из группы. Украина и Испания сыграют в четвертьфинале.
Соперника в четвертьфинале украинская молодежка узнает после матчей 28 июня.
Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.
- 27 июня в 3-м туре группового раунда Евро-2023 молодежная сборная Украины по футболу сыграла вничью против Испании.
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