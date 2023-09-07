"Катюша" в разрушенном оккупантами Драмтеатра Мариуполя: террорист Пушилин показал видео, где поет якобы звезда из Китая

Он опубликовал видео в своем Telegram .

Девушка азиатского облика забралась на балкон театра и оттуда спела русскую песню "Катюша". Пушилин назвал эту девушку "оперной певицы" Ван-Фан. Найти о такой певице публичной информации не удалось.

На это отреагировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Надеюсь, духу более 600 убитых россиянами мариупольцев настолько понравилось, что они будут преследовать ее ужасами всю жизнь. А также надеюсь, что мы увидим реакцию наших пограничников и МИД по поводу незаконного пересечения границы этой дамы", - написал он.