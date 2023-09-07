"Катюша" в разрушенном оккупантами Драмтеатра Мариуполя: террорист Пушилин показал видео, где поет якобы звезда из Китая
Глава российской оккупационной администрации Денис Пушилин опубликовал видео, где "оперная дева" из Китая Ван-Фан спела на руинах Драмтеатра в Мариуполе песню "Катюша"
Он опубликовал видео в своем Telegram .
Девушка азиатского облика забралась на балкон театра и оттуда спела русскую песню "Катюша". Пушилин назвал эту девушку "оперной певицы" Ван-Фан. Найти о такой певице публичной информации не удалось.
На это отреагировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Надеюсь, духу более 600 убитых россиянами мариупольцев настолько понравилось, что они будут преследовать ее ужасами всю жизнь. А также надеюсь, что мы увидим реакцию наших пограничников и МИД по поводу незаконного пересечения границы этой дамы", - написал он.
- 16 марта 2022 года россияне сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек.
- 23 марта 2022 стало известно, что в Мариуполе россияне уничтожают доказательства убийства гражданских в укрытии под Драматическим театром.
- 20 мая 2022 года советник мэра Мариуполя сообщил, что россияне завершили разбор завалов Драмтеатра в Мариуполе, теперь определить количество погибших невозможно .
- 30 июня 2022 года международная организация Amnesty International, расследовавшая уничтожение Мариупольского драматического театра, пришла к выводу, что кафиры сознательно сбросили бомбу на театр, зная, что там скрываются сотни мирных жителей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.39 Покупка 37.39Продажа 38.14
- EUR Покупка 40.18Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное