Катрин Денев при открытии Каннского кинофестиваля читает Лесю Украинку и зал плачет… В Украине тихо отменяют Шевченковскую премию
По крайней мере ее обещали торжественно вручить 22-го мая и, кажется, забыли
Тарас Компанийченко премию не получит от президента, хотя комитет решил отметить его. Другие – тоже.
Вчера на концерте "Дах дотерс" во Львове при переполненном зале Театра Заньковецкой думалось: будто все воюем с врагом: власть, армия, художники, но еще и между собой, единым украинским обществом, объединенным ценностями - еще не стали.
Концерт был фантастическим по таланту и энергетике исполнительниц.
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