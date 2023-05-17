Тарас Компанийченко премию не получит от президента, хотя комитет решил отметить его. Другие – тоже.

Вчера на концерте "Дах дотерс" во Львове при переполненном зале Театра Заньковецкой думалось: будто все воюем с врагом: власть, армия, художники, но еще и между собой, единым украинским обществом, объединенным ценностями - еще не стали.

Концерт был фантастическим по таланту и энергетике исполнительниц.