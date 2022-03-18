Католикос-Патриарх всей Грузии Илия II поддержал Украину
Католикос-Патриарх всей Грузии Илья II поддержал Украину, переживающую полномасштабное вторжение со стороны России
Об этом сообщает РИСУ, – информирует Еспресо.TV.
“Из горького опыта Грузии мы знаем, насколько важна территориальная целостность для государства. Именно поэтому мы с болью в сердце наблюдаем напряженную ситуацию в Украине. Отмечаем, что события вчерашнего и сегодняшнего дня уже принесли кровопролитие, хотя возможность урегулировать ситуацию еще есть. Это тоже возможность сохранить мир”, – считает грузинский Патриарх.
”Мы молим Пресвятую Троицу принести мир народу Украины и всего мира. Да будет со всеми Бог мира, Амине!”.
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