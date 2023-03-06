Kateryna Biloruska Foundation расширяет программы помощи украинским детям

О работе обновленного фонда его основательница Екатерина Белорусская рассказала во время состоявшейся в Праге презентации.

В рамках мероприятия был представлен первый украиноязычный сборник детских терапевтических аудиосказок "Тайные истории маленьких и великих побед". Все эти истории преследуют цель в доступной форме объяснить происходящее в Украине, дать простые ответы на сложные вопросы, связанные с войной. Автор сказок – украинская детская писательница Таня Стус, супервидение каждого текста провела семейный психолог Светлана Ройз, а голосом проекта стала известная украинская певица Alyosha. Особыми гостями мероприятия стали украинские дети, чьи семьи получили визы временного проживания в Чехии из-за российской агрессии против нашего государства.

"Это произведение для детей 5+: для начальной школы, для дошкольников. Там есть своя специфика восприятия. Как можно говорить, а каких слов не говорить, какую реалистичность нельзя допускать, чтобы не усугублять травму, не усугублять эмоциональные кризисы. Соответственно, я выбрала такую форму, где есть реалистичная часть, которая подводит к сказочной. В форме сказки легче донести, в более безопасной формулировке, некоторые тезисы", - рассказала о сборнике ее автор Таня Стус.

В презентации также принял участие временный поверенный в делах Украины в Чехии Виталий Усатый. Он высоко оценил работу фонда и отметил, что реализованные им проекты очень полезны для детей, которые вынужденно стали беженцами.

"Мне чрезвычайно приятно, что фонд осуществил ребрендинг. То есть у него появятся новые направления деятельности. И этот проект очень важен, потому что он направлен на поддержку детей. Дети больше всего страдают в условиях войны, потому что они к этому не готовы" , – сказал дипломат.

В настоящее время благотворительный фонд Екатерины Белорусской реализует 6 комплексных программ: "Да, я могу!", "Boost4Best", "Спортивный наставник", "Новая физическая культура", "Помощь Украине" и "Mental Health".

"Мы уже реализуем 6 комплексных программ в направлениях спорта, инновационного образования и ментального здоровья. Но к большому сожалению, из-за продолжающейся уже год войны количество семей, нуждающихся в помощи, стремительно увеличивается. Это свидетельствует о том, что помощь, которую предоставляет наш фонд, будет более востребована. Следовательно, необходимо расширять деятельность. Наши инвестиции в благотворительную деятельность увеличиваются. Дополнительно мы видим необходимость кооперации и привлечения новых партнеров для реализации имеющихся программ в Украине и за ее пределами", – рассказала основатель фонда Екатерина Белорусская.

В будущем Kateryna Biloruska Foundation продолжит совершенствовать и расширять программы по физической культуре и спорту, инновационному образованию для детей, а также формировать безбарьерное и инклюзивное пространство и толерантное ментально здоровое общество.