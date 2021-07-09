Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт УАФ .



Стадионы четвертой категории могут принимать любые матчи под эгидой УАФ (официальные матчи национальной сборной Украины, а также групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы).



На аренах третьей категории - матчи УПЛ, полуфиналы, финал Кубка и Суперкубка Украины. Второй - матчи первой лиги и Кубка Украины до стадии четвертьфинала включительно. Первая категория - матчи второй лиги, молодежных команд U-21 и U-19 и Кубка Украины в стадии 1/8 финала включительно.



Главное изменение среди категорий у львовского стадиона "Украина", который потерял третью категорию и был переведен в список стадионов 2-й категории. Это означает, что отныне на нем не могут проводиться матчи Украинской Премьер-лиги.

Стадионы 4-й категории УАФ:

"Арена Львов", г. Львов;

"Ворскла" им. О.Бутовського, г. Полтава;

"Днепр-Арена", г. Днепр;

НСК "Олимпийский", г. Киев;

ОСК "Металлист", г. Харьков.

"Славутич-Арена", г. Запорожье.

"Черноморец", г. Одеса.

Стадионы 3-й категории УАФ:

"Авангард", г. Луцк

"Авангард", г. Ужгород;

"Динамо" им. Лобановского, г. Киев;

"Звезда", г. Кропивницкий;

"Колос", с. Ковалевка Киевской обл .;

КСК "Ника", г. Александрия. Кировоградской обл .;

"Оболонь Арена", г. Киев;

"Стадион им. Бойко", г. Мариуполь Донецкой обл .;

"Тернопольский городской стадион им. Шухевича", г. Тернополь.

"Центральный городской стадион", г. Николаев.

"Центральный стадион", г. Черкассы

ОНСЦ "Чернигов", г. Чернигов.

Стадионы 2-й категории УАФ:

"Авангард", г. Краматорск Донецкой обл .;

"Блюминг", г. Краматорск Донецкой обл .;

"Буковина", г. Черновцы

"Горняк", г. Кривой Рог Днепропетровской обл .;

"Ингулец", пгт Петрово Кировоградской обл .;

"Кремень-Арена им. О.Бабаева", мг. Кременчук Полтавской обл .;

"Левый берег", г. Киев;

"Метеор", г. Днепр;

"Минай-Арена", с. Проходи Закарпатской обл .;

"Нефтяник", г. Ахтырка Сумской обл .;

* "НТК им. В.Банникова", г. Киев;

"Парк Победы", г. Николаев.

"Подолье", г. Хмельницький;

"Движение", г.. Ивано-Франковск;

"Скиф", г. Львов;

"Солнечный", г. Харьков.

"Украина", г. Львов;

"Центральный стадион Полесья", г. Житомир;

"Юбилейный", г. Сумы;

"Юность", г. Волочиск Хмельницкой обл .;

"Юность", г. Верхние Плавные Полтавской обл .;

"Юность", г. Чернигов.

* Как стадион национальной ассоциации, в случае необходимости, может быть задействован для проведения международных матчей и матчей УПЛ.

Стадионы 1-й категории УАФ:

"Авангард", г. Змиев Харьковской обл .;

"Авангард", г. Сумы;

"Азовец", г. Мариуполь Донецкой обл .;

"Альянс-Арена", с. Байрак Сумской обл .;

"Виктория", пгт Николаевка Сумской обл .;

"Ворскла-Смена", с. Нижние Мельницы Полтавской обл .;

"Головковский", с. Головковка Кировоградской обл .;

"Динамо", г. Харьков.

"Диназ" с. Демидов Киевской обл .;

"Электрометаллург", г. Никополь Днепропетровской обл .;

"Энергетик", г. Бурштын Ивано-Франковской обл .;

"Энергия", г. Новая Каховка Херсонской обл .;

"Зажал", пгт Горностаевка Херсонской обл .;

"Западный", г. Мариуполь Донецкой обл .;

"Заря", с. Белозерье Черкасской обл .;

"Иван", г. Одесса.

"Изотоп", г. Вараш Ровенской обл .;

"Ирпенский городской стадион Чемпион", г. Ирпень Киевской обл .;

"Княжа Арена" с. Счастливое Киевской обл .;

"Колос", г. Березное Ровенской обл .;

"Колос", г. Борисполь Киевской обл .;

"Колос", г. Дунаевцы Хмельницкой обл .;

"Колос", г.. Костополь Ровенской обл .;

"Колос", пгт Млинов Ровенской обл .;

"Колос", с. Чкалово Днепропетровской обл .;

"Кристалл", г. Херсон.

"Локомотив", г. Полтава;

"Лтава", г. Полтава;

"Мальва", г. Черновцы

"Марьяновский", с. Марьяновка Херсонской обл .;

"Машиностроитель", г. Карловка Полтавской обл .;

"Медик", г. Моршин Львовской обл .;

"Новая Бавария" г. Харьков.

КСК "Олимп", г. Александрия. Кировоградской обл .;

"Олимпийский", г. Каховка Херсонской обл .;

"Олимпийские резервы", г. Днепр;

"Подшипник", г. Луцьк;

Поле №1 "Мункач футбольная академия", с. Дерцен Закарпатской обл .;

Поле №6 "Мункач футбольная академия", с. Дерцен Закарпатской обл .;

Поле №6 НТВ "Конча-Заспа", г. Киев;

Поле №7 НТВ "Конча-Заспа", г. Киев;

"Сокол", г. Львов;

"Сокол", г. Стрый Львовской обл .;

"Спартак", г. Одесса.

"Спартак-Арена", г. Житомир;

"Стадион им. Б.Маркевича", г. Винники Львовской обл .;

"Стадион им. Б.Тропанця", с. Заря Одесской обл .;

"Стадион им. В.Куца", г. Тростянец Сумской обл .;

"Стадион им. В.Мельника", г. Обухов Киевской обл .;

"Стадион им. О.Поворознюка" с. Владимировка Кировоградской обл .;

Стадион УТБ "Горняк", г. Кривой Рог Днепропетровской обл .;

Стадион УТБ "Мариуполь", г. Мариуполь Донецкой обл .;

Стадион УТБ "Металлист", г. Высокий Харьковской обл .;

Стадион УТБ "Оболонь", г. Буча Киевской обл .;

Стадион УТБ "Полтава", с. Копили Полтавской обл .;

Стадион СОК "Люстдорф", г. Одесса.

"Торпедо", г. Запорожье.

"Трудовые резервы", г. Белая Церковь Киевской обл .;

"Хет-Трик Арена", г. Ивано-Франковск;

"Центральный городской стадион", г. Винница;

"Центральный городской стадион" (верхнее поле), г. Николаев.

"Центральный городской стадион Спартак", г. Коростень Житомирской обл .;

"Центральный стадион", г. Умань Черкасской обл .;

"Центральный стадион", пгт Калиновка Киевской обл .;

"Центральный стадион им. М.Бруквенка", пгт Макаров Киевской обл .;

"Чернигов-Арена", г. Чернигов.

"Юбилейный", г. Буча Киевской обл .;

Манеж НТВ "Днепр", г. Днепр;

Манеж НТВ "Конча-Заспа", г. Киев;

Манеж СК "Ильичевец", г. Мариуполь Донецкой обл.