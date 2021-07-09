Категории стадионов Украины: полный список арен, где можно сыграть в ЛЧ, а какие непригодные для УПЛ
Украинская ассоциация футбола обнародовала свежий список стадионов, которые соответствуют структурным критериям категорий УАФ
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт УАФ .
Стадионы четвертой категории могут принимать любые матчи под эгидой УАФ (официальные матчи национальной сборной Украины, а также групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы).
На аренах третьей категории - матчи УПЛ, полуфиналы, финал Кубка и Суперкубка Украины. Второй - матчи первой лиги и Кубка Украины до стадии четвертьфинала включительно. Первая категория - матчи второй лиги, молодежных команд U-21 и U-19 и Кубка Украины в стадии 1/8 финала включительно.
Главное изменение среди категорий у львовского стадиона "Украина", который потерял третью категорию и был переведен в список стадионов 2-й категории. Это означает, что отныне на нем не могут проводиться матчи Украинской Премьер-лиги.
Стадионы 4-й категории УАФ:
- "Арена Львов", г. Львов;
- "Ворскла" им. О.Бутовського, г. Полтава;
- "Днепр-Арена", г. Днепр;
- НСК "Олимпийский", г. Киев;
- ОСК "Металлист", г. Харьков.
- "Славутич-Арена", г. Запорожье.
- "Черноморец", г. Одеса.
Стадионы 3-й категории УАФ:
- "Авангард", г. Луцк
- "Авангард", г. Ужгород;
- "Динамо" им. Лобановского, г. Киев;
- "Звезда", г. Кропивницкий;
- "Колос", с. Ковалевка Киевской обл .;
- КСК "Ника", г. Александрия. Кировоградской обл .;
- "Оболонь Арена", г. Киев;
- "Стадион им. Бойко", г. Мариуполь Донецкой обл .;
- "Тернопольский городской стадион им. Шухевича", г. Тернополь.
- "Центральный городской стадион", г. Николаев.
- "Центральный стадион", г. Черкассы
- ОНСЦ "Чернигов", г. Чернигов.
Стадионы 2-й категории УАФ:
- "Авангард", г. Краматорск Донецкой обл .;
- "Блюминг", г. Краматорск Донецкой обл .;
- "Буковина", г. Черновцы
- "Горняк", г. Кривой Рог Днепропетровской обл .;
- "Ингулец", пгт Петрово Кировоградской обл .;
- "Кремень-Арена им. О.Бабаева", мг. Кременчук Полтавской обл .;
- "Левый берег", г. Киев;
- "Метеор", г. Днепр;
- "Минай-Арена", с. Проходи Закарпатской обл .;
- "Нефтяник", г. Ахтырка Сумской обл .;
- * "НТК им. В.Банникова", г. Киев;
- "Парк Победы", г. Николаев.
- "Подолье", г. Хмельницький;
- "Движение", г.. Ивано-Франковск;
- "Скиф", г. Львов;
- "Солнечный", г. Харьков.
- "Украина", г. Львов;
- "Центральный стадион Полесья", г. Житомир;
- "Юбилейный", г. Сумы;
- "Юность", г. Волочиск Хмельницкой обл .;
- "Юность", г. Верхние Плавные Полтавской обл .;
- "Юность", г. Чернигов.
* Как стадион национальной ассоциации, в случае необходимости, может быть задействован для проведения международных матчей и матчей УПЛ.
Стадионы 1-й категории УАФ:
- "Авангард", г. Змиев Харьковской обл .;
- "Авангард", г. Сумы;
- "Азовец", г. Мариуполь Донецкой обл .;
- "Альянс-Арена", с. Байрак Сумской обл .;
- "Виктория", пгт Николаевка Сумской обл .;
- "Ворскла-Смена", с. Нижние Мельницы Полтавской обл .;
- "Головковский", с. Головковка Кировоградской обл .;
- "Динамо", г. Харьков.
- "Диназ" с. Демидов Киевской обл .;
- "Электрометаллург", г. Никополь Днепропетровской обл .;
- "Энергетик", г. Бурштын Ивано-Франковской обл .;
- "Энергия", г. Новая Каховка Херсонской обл .;
- "Зажал", пгт Горностаевка Херсонской обл .;
- "Западный", г. Мариуполь Донецкой обл .;
- "Заря", с. Белозерье Черкасской обл .;
- "Иван", г. Одесса.
- "Изотоп", г. Вараш Ровенской обл .;
- "Ирпенский городской стадион Чемпион", г. Ирпень Киевской обл .;
- "Княжа Арена" с. Счастливое Киевской обл .;
- "Колос", г. Березное Ровенской обл .;
- "Колос", г. Борисполь Киевской обл .;
- "Колос", г. Дунаевцы Хмельницкой обл .;
- "Колос", г.. Костополь Ровенской обл .;
- "Колос", пгт Млинов Ровенской обл .;
- "Колос", с. Чкалово Днепропетровской обл .;
- "Кристалл", г. Херсон.
- "Локомотив", г. Полтава;
- "Лтава", г. Полтава;
- "Мальва", г. Черновцы
- "Марьяновский", с. Марьяновка Херсонской обл .;
- "Машиностроитель", г. Карловка Полтавской обл .;
- "Медик", г. Моршин Львовской обл .;
- "Новая Бавария" г. Харьков.
- КСК "Олимп", г. Александрия. Кировоградской обл .;
- "Олимпийский", г. Каховка Херсонской обл .;
- "Олимпийские резервы", г. Днепр;
- "Подшипник", г. Луцьк;
- Поле №1 "Мункач футбольная академия", с. Дерцен Закарпатской обл .;
- Поле №6 "Мункач футбольная академия", с. Дерцен Закарпатской обл .;
- Поле №6 НТВ "Конча-Заспа", г. Киев;
- Поле №7 НТВ "Конча-Заспа", г. Киев;
- "Сокол", г. Львов;
- "Сокол", г. Стрый Львовской обл .;
- "Спартак", г. Одесса.
- "Спартак-Арена", г. Житомир;
- "Стадион им. Б.Маркевича", г. Винники Львовской обл .;
- "Стадион им. Б.Тропанця", с. Заря Одесской обл .;
- "Стадион им. В.Куца", г. Тростянец Сумской обл .;
- "Стадион им. В.Мельника", г. Обухов Киевской обл .;
- "Стадион им. О.Поворознюка" с. Владимировка Кировоградской обл .;
- Стадион УТБ "Горняк", г. Кривой Рог Днепропетровской обл .;
- Стадион УТБ "Мариуполь", г. Мариуполь Донецкой обл .;
- Стадион УТБ "Металлист", г. Высокий Харьковской обл .;
- Стадион УТБ "Оболонь", г. Буча Киевской обл .;
- Стадион УТБ "Полтава", с. Копили Полтавской обл .;
- Стадион СОК "Люстдорф", г. Одесса.
- "Торпедо", г. Запорожье.
- "Трудовые резервы", г. Белая Церковь Киевской обл .;
- "Хет-Трик Арена", г. Ивано-Франковск;
- "Центральный городской стадион", г. Винница;
- "Центральный городской стадион" (верхнее поле), г. Николаев.
- "Центральный городской стадион Спартак", г. Коростень Житомирской обл .;
- "Центральный стадион", г. Умань Черкасской обл .;
- "Центральный стадион", пгт Калиновка Киевской обл .;
- "Центральный стадион им. М.Бруквенка", пгт Макаров Киевской обл .;
- "Чернигов-Арена", г. Чернигов.
- "Юбилейный", г. Буча Киевской обл .;
- Манеж НТВ "Днепр", г. Днепр;
- Манеж НТВ "Конча-Заспа", г. Киев;
- Манеж СК "Ильичевец", г. Мариуполь Донецкой обл.
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