"Катастрофический шаг": премьер Британии Джонсон предупредил о "новой Чечне" для РФ в случае вторжения в Украину

Об этом сообщает Reuters.

"Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это будет катастрофический шаг", - сказал Джонсон.



Премьер-министр Великобритании добавил, что планирует обсудить этот вопрос с другими лидерами. Джонсон подчеркнул, что РФ нужно дать четкое сообщение, что вторжение в Украину будет иметь негативные последствия.



"Нам также необходимо направить сообщение о том, что вторжение в Украину для России будет болезненным, насильственным и кровавым делом, и я думаю, что очень важно, чтобы люди в России понимали, что это может быть новая Чечня", - подчеркнул Джонсон.



Кроме того, Джонсона спросили, считает ли он вторжение в Украину неизбежным.



"Разведка довольно мрачная в этом отношении. Но я не думаю, что сейчас это каким-то образом неизбежно", - ответил он.