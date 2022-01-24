"Катастрофический шаг": премьер Британии Джонсон предупредил о "новой Чечне" для РФ в случае вторжения в Украину
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что возможное вторжение Российской Федерации в Украину будет "болезненным, насильственным и кровавым делом" для РФ
Об этом сообщает Reuters.
"Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это будет катастрофический шаг", - сказал Джонсон.
Премьер-министр Великобритании добавил, что планирует обсудить этот вопрос с другими лидерами. Джонсон подчеркнул, что РФ нужно дать четкое сообщение, что вторжение в Украину будет иметь негативные последствия.
"Нам также необходимо направить сообщение о том, что вторжение в Украину для России будет болезненным, насильственным и кровавым делом, и я думаю, что очень важно, чтобы люди в России понимали, что это может быть новая Чечня", - подчеркнул Джонсон.
Кроме того, Джонсона спросили, считает ли он вторжение в Украину неизбежным.
"Разведка довольно мрачная в этом отношении. Но я не думаю, что сейчас это каким-то образом неизбежно", - ответил он.
- Напомним, ранее Борис Джонсон заявил, что возможное вторжение РФ в Украину станет катастрофой для всего мира, и Лондон полностью становится в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Владимира Путина "отступить" от Украины во избежание огромной стратегической ошибки и подчеркнула, что "Россию в Украине ждет новая Чечня".
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