Катастрофические последствия подрыва Каховской ГЭС: в оккупированных Олешках запланировано 67 захоронений местных , - Хлань
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань отметил, что в результате подрыва плотины Каховской ГЭС, оккупированные Олешки и Голая Пристань оказались под водой
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На оккупированной части левобережья Днепра ситуация критическая и катастрофическая. В результате подрыва плотины Каховской ГЭС, который произошел в 5 утра, оккупированные Олешки и Голая Пристань оказались под водой. Когда утром люди выходили из своих домов, вода уже была выше пояса. Многие люди в этих населенные пунктах не имели информации из-за того, что оккупанты блокировали эту информацию. Оставшиеся в своих домах люди оказались в водной ловушке", - подчеркнул Хлань.
По словам депутата Херсонского областного совета, цифра погибших на оккупированной части левобережья Херсонщины будет катастрофической.
"Сегодня фиксируется большое количество жертв на оккупированной Херсонщине. Сообщается, что в Олешках запланировано уже 67 захоронений погибших местных. Тела уже идентифицированы и с сегодняшнего дня людей начинают хоронить. Считаю, что цифра погибших людей на левобережье оккупированной Херсонщины будет катастрофической. И все это из-за того, что оккупанты блокировали эвакуацию людей и не давали эвакуироваться людям, обстреливая лодки, которые передвигались в сторону Херсона", - подчеркнул Хлань.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.
- Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в Херсонской и Николаевской областях в зоне риска оказались 147 учреждений культуры и художественного образования.
- 17 июня сообщалось, что в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС Национальные парки "Великий Луг" и "Каменская Сечь" постепенно превращаются в пустыню.
- По состоянию на вечер субботы, 17 июня, известно о 16 погибших в результате подрыва Каховской ГЭС.
- Из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС во временно оккупированных Олешках на левобережье Херсонщины могло погибнуть не менее 500 человек
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