Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На оккупированной части левобережья Днепра ситуация критическая и катастрофическая. В результате подрыва плотины Каховской ГЭС, который произошел в 5 утра, оккупированные Олешки и Голая Пристань оказались под водой. Когда утром люди выходили из своих домов, вода уже была выше пояса. Многие люди в этих населенные пунктах не имели информации из-за того, что оккупанты блокировали эту информацию. Оставшиеся в своих домах люди оказались в водной ловушке", - подчеркнул Хлань.

По словам депутата Херсонского областного совета, цифра погибших на оккупированной части левобережья Херсонщины будет катастрофической.

"Сегодня фиксируется большое количество жертв на оккупированной Херсонщине. Сообщается, что в Олешках запланировано уже 67 захоронений погибших местных. Тела уже идентифицированы и с сегодняшнего дня людей начинают хоронить. Считаю, что цифра погибших людей на левобережье оккупированной Херсонщины будет катастрофической. И все это из-за того, что оккупанты блокировали эвакуацию людей и не давали эвакуироваться людям, обстреливая лодки, которые передвигались в сторону Херсона", - подчеркнул Хлань.