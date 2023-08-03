Об этом информирует Государственное бюро расследований .

"Работники ГБР сообщили о подозрении пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Они нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел", - говорится в заявлении.

В частности, подозрение объявили:

начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины,

и.о. командира части;

заместителю командира по летной подготовке;

командиру авиационной эскадрильи;

начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

По данным следствия, должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

ГБР восстановило поминутно день аварии, используя данные из "черных ящиков". Выяснилось, что в январе 2023 года главы МВД Украины намеревались посетить Харьковскую и Днепропетровскую области.

"Несмотря на оговорку внутренних инструкций и требований законодательства, должностные лица ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов. Во время подготовки к полету командиру экипажу не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары №, - объясняют правоохранители и добавляют, что у экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. вылет.

Реконструкция маневра вертолета

Фото: ДБР

Сообщается, что вертолет летел очень низко из-за плохой погоды, ниже, чем дома на пути. Пилот заметил многоэтажку и пытался ее обойти, но внезапно подскочил вверх, запутался в пространстве и при попытке завершить маневр, из-за недостатка опыта, врезался в землю. Вертолет при падении повредил детсад, соседние постройки и машины.

В результате крушения вертолета МВД, кроме его пассажиров, погибли четыре женщины и ребенок, которые были в детсаду. 31 человек, в том числе 13 детей, получили ранения разной тяжести.

Пять должностных лиц ГСЧС, которые отвечали за полеты, получили подозрение в нарушении правил безопасности воздушного движения, что привело к смерти людей и большим ущербам, а также в служебной халатности. За этими преступлениями предусмотрено до 10 лет тюрьмы.

Что известно об авиакатастрофе в Броварах

18 января, вблизи детского сада в Броварах упал вертолет , после трагедии идентифицировали 14 погибших, среди которых - руководство Министерства внутренних дел Украины

Ряд стран выразили соболезнования украинскому народу из-за трагедии с вертолетом в Броварах, в которой погибло руководство МВД и дети.

20 января правительство создало комиссию по расследованию авиакатастрофы в Броварах.

Украинский авиатор Геннадий Хазан убежден, что первые результаты расследования падения вертолета в Броварах следует ожидать через год.

6 февраля сообщалось, что высокопоставленным должностным лицам запрещено передвигаться на вертолетах до завершения расследования причин авиакатастрофы в Броварах.

3 марта премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал , что "Черный ящик", найденный на месте авиакатастрофы вертолета с руководством МВД в Броварах, расшифровали во Франции, расшифрованные материалы уже передали следствию.

31 июля генеральный прокурор Андрей Костин сообщил , что выводы досудебного расследования авиакатастрофы вертолета в Броварах на Киевщине, во время которой погибло руководство МВД, будут сообщены в ближайшее время. Версия диверсии не подтвердилась.