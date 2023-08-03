Катастрофа вертолета с руководством МВД: объявлены подозрения пяти должностным лицам ГСЧС
Пятерым должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о подозрении в не надлежащей безопасности полета вертолета Ми-8, разбившегося в Броварах 18 января. В результате аварии погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и его заместители
Об этом информирует Государственное бюро расследований .
"Работники ГБР сообщили о подозрении пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Они нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел", - говорится в заявлении.
В частности, подозрение объявили:
- начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины,
- и.о. командира части;
- заместителю командира по летной подготовке;
- командиру авиационной эскадрильи;
- начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.
По данным следствия, должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.
ГБР восстановило поминутно день аварии, используя данные из "черных ящиков". Выяснилось, что в январе 2023 года главы МВД Украины намеревались посетить Харьковскую и Днепропетровскую области.
"Несмотря на оговорку внутренних инструкций и требований законодательства, должностные лица ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов. Во время подготовки к полету командиру экипажу не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары №, - объясняют правоохранители и добавляют, что у экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. вылет.
Реконструкция маневра вертолета
Фото: ДБР
Сообщается, что вертолет летел очень низко из-за плохой погоды, ниже, чем дома на пути. Пилот заметил многоэтажку и пытался ее обойти, но внезапно подскочил вверх, запутался в пространстве и при попытке завершить маневр, из-за недостатка опыта, врезался в землю. Вертолет при падении повредил детсад, соседние постройки и машины.
В результате крушения вертолета МВД, кроме его пассажиров, погибли четыре женщины и ребенок, которые были в детсаду. 31 человек, в том числе 13 детей, получили ранения разной тяжести.
Пять должностных лиц ГСЧС, которые отвечали за полеты, получили подозрение в нарушении правил безопасности воздушного движения, что привело к смерти людей и большим ущербам, а также в служебной халатности. За этими преступлениями предусмотрено до 10 лет тюрьмы.
Что известно об авиакатастрофе в Броварах
18 января, вблизи детского сада в Броварах упал вертолет , после трагедии идентифицировали 14 погибших, среди которых - руководство Министерства внутренних дел Украины
Ряд стран выразили соболезнования украинскому народу из-за трагедии с вертолетом в Броварах, в которой погибло руководство МВД и дети.
20 января правительство создало комиссию по расследованию авиакатастрофы в Броварах.
Украинский авиатор Геннадий Хазан убежден, что первые результаты расследования падения вертолета в Броварах следует ожидать через год.
6 февраля сообщалось, что высокопоставленным должностным лицам запрещено передвигаться на вертолетах до завершения расследования причин авиакатастрофы в Броварах.
3 марта премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал , что "Черный ящик", найденный на месте авиакатастрофы вертолета с руководством МВД в Броварах, расшифровали во Франции, расшифрованные материалы уже передали следствию.
31 июля генеральный прокурор Андрей Костин сообщил , что выводы досудебного расследования авиакатастрофы вертолета в Броварах на Киевщине, во время которой погибло руководство МВД, будут сообщены в ближайшее время. Версия диверсии не подтвердилась.
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