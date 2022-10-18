Катастрофа Су-34 в Ейске стала десятой небоевой потерей военной авиации РФ после 24 февраля, - росСМИ
Упавший в Ейске Су-34 стал четвертым за месяц самолетом, не долетевшим до фронта и десятым – после полномасштабного нападения России на Украину
Подробности о катастрофе, жертвах, разрушениях и комментариях власти собрал телеграмм-канал "Можем объяснить".
Это десятая небоевая потеря самолета российскими войсками с начала войны, подсчитал The Bell и вторая потеря Су-34 за месяц, всего с начала октября разбилось четыре самолета.
Летчики успели катапультироваться и выжить. Они уже дали комментарии о случившемся. По их словам, результатом крушения стал пожар в одном из двигателей.
Издание отмечает, что согласно данным Росреестра, в доме на Коммунистической 20/1 зарегистрировано более 300 квартир. В оперативном штабе по ликвидации ЧП сообщили, что в нем проживало около 600 человек.
Жители выпрыгивали с балконов, когда начался пожар, рассказала изданию "Вот так" одна из жительниц этого дома: "Самолет упал, обломки полетели в дом - там все горело. Нас эвакуировали пожарные".
Среди погибших есть дети, рассказал местный политик Александр Коровайный в эфире "Дождя".
"Это густонаселенный микрорайон, а дом является одним из самых больших в нашем городе", - отметил Коровайный.
Известно уже о четырех погибших. Число пострадавших увеличилось до 19 человек, из них семеро взрослых и один ребенок в тяжелом состоянии.
"Первый канал" в программе "Время" уделил катастрофе две с половиной минуты. Корреспондент рассказала о "хлопках" на месте трагедии, после чего начался сюжет о завершении мобилизации в Москве и области.
Телеграмм-канал "Атео" сообщает , что именно самолеты с военной базы в Йельске бомбили Мариуполь.
Также издание отмечает , что самолет потерпел крушение с полным боекомплектом. То есть, очевидно, снова летел на "боевую задачу".
- Напомним, вечером, 17 октября, в городе Ейск Краснодарского края РФ, вблизи жилого дома упал военный самолет. Возник пожар.
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