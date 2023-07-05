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Катастрофа самолета МАУ: в суд ООН поступил иск против Ирана от Украины, Канады, Швеции и Британии

5 июля, 2023 среда
15:11
Мир катастрофа самолета МАУ в Иране

Канада, Швеция, Украина и Великобритания подали иск против Ирана в Международный суд ООН обвиняя в нарушении Монреальской конвенции из-за сбития самолета МАУ в январе 2020 года

Об этом информирует Министерство иностранных дел Украины.

"Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, сделали важный шаг в наших совместных усилиях, чтобы обеспечить привлечение Ирана к ответственности за незаконное сбитие рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Иран не ответил на наше требование о создании арбитража для решения этого спора, направленного 28 декабря 2022 г. Как следствие, на этой неделе в Гааге мы совместно подали иск в Международный Суд ООН, тем самым начав производство против Ирана в связи с нарушением им Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 года", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Иран должен нести полную ответственность за нарушившее международное право действия и бездействие по сбитию самолета рейса PS752 двумя ракетами класса "земля-воздух", выпущенными членами Аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции.

"Иран, среди других нарушений, не принял все возможные меры, чтобы предотвратить уничтожение самолета рейса PS752 членами его вооруженных сил. Иран также не смог провести полное, прозрачное и беспристрастное досудебное расследование и судебное разбирательство в соответствии с международными стандартами", - пишет прессслужба.

Совместный иск Международного Суда свидетельствует о нашей неизменной приверженности достижению прозрачности, справедливости и ответственности для всех семей жертв рейса PS752.

Что известно о сбитии рейса PS752

8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана двумя ракетами класса "земля-воздух" был сбит самолет рейса PS752 авиакомпании МАУ. В результате погибли все 176 человек, находившиеся на борту. Иран взял на себя ответственность за крушение  украинского самолета.

Летом того же года Иран передал на экспертизу во Францию "черные ящики" из сбитого под Тегераном самолета МАУ. А уже в январе 2021 года Иран передал Украине проект технического отчета об уничтожении самолета МАУ.

В феврале 2021 года стало известно, что канадское правительство и органы безопасности изучали аудиозапись, на которой человек, который источники узнают как министра иностранных дел Ирана, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было умышленным актом. Иран назвал запись фейком. Тогда МИД Украины заявил, что Иран скрывает важную информацию по делу об уничтожении самолета.

17 марта 2021 года Иран обнародовал финальный отчет об уничтожении самолета МАУ под Тегераном. После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал документ "сборником манипуляций". Впоследствии Верховный суд канадской провинции Онтарио признал ущерб самолету МАУ в Иране умышленным террористическим актом.

В конце ноября 2021 года международная группа, состоящая из Канады, Швеции, Украины и Великобритании, призвала Иран полностью оплатить репарации за сбивание рейса PS752. В январе 2022 г. стало известно, что Иран отказался вести переговоры с международной группой.

В январе 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что авиакатастрофа самолета МАУ над Тегераном в 2020 году имеет все признаки теракта.

А в апреле 2023 года иранский суд приговорил к заключению 10 военнослужащих в связи с крушением пассажирского самолета МАУ над Тегераном в 2020 году. Впоследствии МИД Украины заявил, что вердикты против вероятных виновников крушения рейса PS752 в Иране – фиктивные, в связи с чем Украина потребует правосудия.

Украина
ООН
Швеция
Иран
Международные авиалинии Украины
PS752
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