Катарский клуб выдвинул "Барселоне" ультиматум из-за тренера Хави
Катарский "Аль-Садд" требует от "Барселоны" начать официальные переговоры по поводу перехода своего главного тренера Хави и заплатить за него компенсацию
Об этом сообщает AS.
"Аль-Садд" возмущен поведением "Барселоны", которая хочет назначить Хави главным тренером вместо уволенного на прошлой неделе нидерландца Рональда Кумана. Катарцам не нравится, что каталонцы ведут переговоры непосредственно с испанским специалистом, а в клуб до сих пор не поступило официальное предложение о трансфере от президента "Барселоны" Жоана Лапорты.
Кроме этого, "Аль-Садд" требует заплатить за Хави компенсацию в 1 млн евро, прописанную в его контракте.
После отставки Рональда Кумана исполняющим обязанности главного тренера "Барселоны" является Серхи Бархуан из молодежной команды. Под его руководством испанский клуб 2 ноября в Киеве одержал победу над "Динамо" в Лиге чемпионов – 1:0.
- Напомним, 28 октября "Барселона" отправила Рональда Кумана в отставку с поста главного тренера.
- После этого стало известно, что "Барселона" намерена назначить новым тренером бывшего игрока клуба Хави.
- Позже выяснилось, что "Барселоне" придется заплатить "Аль-Садду" 1 млн евро за досрочное расторжение контракта с Хави.
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