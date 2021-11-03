Катарский клуб выдвинул "Барселоне" ультиматум из-за тренера Хави

Об этом сообщает AS.

"Аль-Садд" возмущен поведением "Барселоны", которая хочет назначить Хави главным тренером вместо уволенного на прошлой неделе нидерландца Рональда Кумана. Катарцам не нравится, что каталонцы ведут переговоры непосредственно с испанским специалистом, а в клуб до сих пор не поступило официальное предложение о трансфере от президента "Барселоны" Жоана Лапорты.

Кроме этого, "Аль-Садд" требует заплатить за Хави компенсацию в 1 млн евро, прописанную в его контракте.

После отставки Рональда Кумана исполняющим обязанности главного тренера "Барселоны" является Серхи Бархуан из молодежной команды. Под его руководством испанский клуб 2 ноября в Киеве одержал победу над "Динамо" в Лиге чемпионов – 1:0.

Напомним, 28 октября "Барселона" отправила Рональда Кумана в отставку с поста главного тренера.

После этого стало известно, что "Барселона" намерена назначить новым тренером бывшего игрока клуба Хави.

Позже выяснилось, что "Барселоне" придется заплатить "Аль-Садду" 1 млн евро за досрочное расторжение контракта с Хави.

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