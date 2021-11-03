Катарский клуб отказался отпускать в "Барселону" своего тренера Хави

Об этом сообщает официальный Twitter "Аль-Садда".



Аль-Али также заявил, что в Катар на переговоры прибыла делегация "Барселоны".



"Аль-Садд" приветствует делегацию руководства "Барселоны", мы ценим и уважаем это. С самого начала клуб четко прояснил свою позицию – мы намерены удержать нашего тренера Хави. Мы не можем отпустить его на столь важном этапе сезона", – заявил гендиректор клуба из Катара.

После отставки Рональда Кумана исполняющим обязанности главного тренера "Барселоны" является Серхи Бархуан из молодежной команды. Под его руководством испанский клуб 2 ноября в Киеве одержал победу над "Динамо" в Лиге чемпионов – 1:0.

Напомним, 28 октября "Барселона" отправила Рональда Кумана в отставку с поста главного тренера.

После этого стало известно, что "Барселона" намерена назначить новым тренером бывшего игрока клуба Хави.

Позже выяснилось, что "Барселоне" придется заплатить "Аль-Садду" 1 млн евро за досрочное расторжение контракта с Хави.

3 ноября стало известно, что катарский "Аль-Садд" требует от "Барселоны" начать официальные переговоры по поводу перехода своего главного тренера Хави и оплатить компенсацию.

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