Катарский клуб отказался отпускать в "Барселону" своего тренера Хави
Генеральный директор катарского "Аль-Садда" Турки Аль-Али заявил, что не намерен отпускать Хави в "Барселону"
Об этом сообщает официальный Twitter "Аль-Садда".
Аль-Али также заявил, что в Катар на переговоры прибыла делегация "Барселоны".
"Аль-Садд" приветствует делегацию руководства "Барселоны", мы ценим и уважаем это. С самого начала клуб четко прояснил свою позицию – мы намерены удержать нашего тренера Хави. Мы не можем отпустить его на столь важном этапе сезона", – заявил гендиректор клуба из Катара.
После отставки Рональда Кумана исполняющим обязанности главного тренера "Барселоны" является Серхи Бархуан из молодежной команды. Под его руководством испанский клуб 2 ноября в Киеве одержал победу над "Динамо" в Лиге чемпионов – 1:0.
- Напомним, 28 октября "Барселона" отправила Рональда Кумана в отставку с поста главного тренера.
- После этого стало известно, что "Барселона" намерена назначить новым тренером бывшего игрока клуба Хави.
- Позже выяснилось, что "Барселоне" придется заплатить "Аль-Садду" 1 млн евро за досрочное расторжение контракта с Хави.
- 3 ноября стало известно, что катарский "Аль-Садд" требует от "Барселоны" начать официальные переговоры по поводу перехода своего главного тренера Хави и оплатить компенсацию.
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