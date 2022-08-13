В марте 2022 года зарегистрированная в Монако компания Monacuiros закрыла соглашение по приобретению имения и угодий во французском округе Драгиньян общей стоимостью не менее 45 миллионов евро. Счастливым владельцем всего этого добра стал 44-летний Александр Богуслаев, сын многолетнего руководителя, а еще недавно – и владельца запорожского завода "Мотор Сич". Monacuiros полностью принадлежит Александру Богуслаеву, только 1 часть записана на его несовершеннолетнего сына Серафима.

Два года назад Александр Богуслаев уже оказался в центре европейских медиа, когда пытался приобрести итальянский остров Галинара в Лигурийском море. Сделка общей стоимостью в 25 миллионов евро почти состоялась, но в последний момент ее сорвало правительство Италии, воспользовавшись правом первоочередного выкупа старинной виллы на острове. Как следствие, Галинара перестала быть интересна Александру Богуслаеву. После этого его французский юрист Яник Ле Мо подыскал для клиента новый объект роскоши, теперь на суше Франции.

На этот раз операция прошла гладко и почти незаметно, хотя оба фигуранта сделки интересны прессе: покупатель – украинский магнат, продавец – катарская монаршая семья Аль Тани. С юридической точки зрения речь идет даже не о купле-продаже, а об акте дарения (наверное, чтобы сэкономить на налогах). В результате Monacuiros перебирала права собственности у двух французских компаний SCI Domaine de Cuiros и SCI Forestiere dej Jabron , что и было официально задекларировано 7 марта 2022 года. В июне 2022-го Богуслаев докупил еще немного виноградников, приобретя и третий их актив в Драгиньяне – SCEA Les Granges . Пусть реальную сумму сделки стороны не афишируют, но оценочная стоимость этих активов, согласно документам, составляет 18,5+25,5+1,5 миллиона евро. То есть вместе 45,5 миллиона евро.

Теперь Александр Богуслаев является взрослым французским латифундистом. Ему принадлежит более 400 гектаров земель в коммунах Bargeme и Combs-sur-Artuby с лесами-полями-виноградниками (кадастровые номера угодий указаны в уставных документах), а также десяток зданий. На Google Maps имение выглядит так.

Александр Богуслаев – единственный прямой наследник 82-летнего Вячеслава Богуслаева, чьи активы журнал Forbes оценивал в 2020 году в 125 миллионов USD. Некоторыми бизнесами отец и сын владеют сообща. Хотя сам Александр Богуслаев предпочитает проживать в Монако, а не в родном городе и даже пытается водить знакомство с местным княжеским домом. Мы также обнаружили у него не менее 4 квартир в Ницце или поблизости, еще 2 квартиры оформлены на брата его жены Евгения Внукова. Правда, гражданство Франции или Монако он получить не смог, так что получил себе паспорт экзотической Гренады.

До 2016 года Александр Богуслаев активно участвовал в жизни завода "Мотор Сич", который его отец приватизировал еще в начале 1990-х прошлого века. Сын был заместителем председателя наблюдательного совета предприятия, а также прямо или косвенно владел контрольными пакетами акций созданных при "Мотор Сичи" банка "Мотор-Банк", страховой компании "Мотор-Гарант", футбольного клуба "Металлург" и многих более мелких юрлиц, как украинских, так и с далеких берегов Панамы, Белиза или Виргинских островов. Характер этих связей можно отследить на схеме . Но в 2016-м Богуслаев-отец заключил соглашение о продаже контрольного пакета акций "Мотор Сичи" китайской компании Beijing Skyrizon Aviation. Это длинная отдельная история, которую мы сознательно здесь обойдем. Закончилась она тем, что СБУ заблокировала сделку, а 20 марта 2021 г. Шевченковский районный суд Киева принял решение о передаче имущественного комплекса запорожского завода и всех 100% его акций государственной компании АРМА.

Но после этого на "Мотор Сичи" мало что изменилось. Вячеслав Богуслаев остается почетным президентом компании. Операционное управление продолжает осуществлять сформированная им команда. В запорожском горсовете заседает своя, ориентированная на Вячеслава Богуслаева, фракция "Новая политика". Правда, в Верховную Раду Богуслаев-старший в эту каденцию неожиданно не попал. Так что корпоративные интересы там теперь отстаивает депутат от "Слуги Народа" Геннадий Касай – родной брат директора по маркетингу "Мотор Сичи" Павла Касая. Последний в то же время является и директором ООО "Вертолеты МСБ", которое на 100% принадлежит Вячеславу Богуслаеву. Эта компания в кооперации с "Мотор Сичью" производит и модернизирует вертолеты для нужд ВСУ, экстренной медицины, службы чрезвычайных ситуаций. Участие в оборонных заказах принимает и Винницкий авиационный завод, который тоже остается в собственности Богуслаева-старшего.

Параллельно структуры, созданные с участием Вячеслава Богуслаева, продолжают сотрудничество и с силовыми ведомствами Российской Федерации. Как следует из российских госреестров, Вячеслав Богуслаев продолжает вести бизнес на территории РФ и является соучредителем фирмы с невинным названием ООО "Лосиный остров" . Компания строит и продает коттеджные домики в Подмосковье. Но это только одна сторона медали, как выяснится ниже. Она регулярно платит налоги в российский бюджет (за 2021 г. – почти 7 млн рублей) и получает доход (за 2021 г. – 77 млн рублей). Ее активы оцениваются более чем в 400 миллионов рублей. Вячеславу Богуслаеву принадлежит 80% "Лосиного острова", еще 20% - его давнему партнеру, члену наблюдательного совета "Мотор Сичи" Петру Кононенко.

Кононенко долгое время возглавлял официальное представительство "Мотор Сичи" в Москве, когда такое еще официально существовало. И, похоже, насквозь пропитался "русским миром". 10 июля он вместе с патриарххом РПЦ Кириллом, главой федерального агентства РФ по делам национальностей Игорем Бариновым, экс-председателем РЖД Владимиром Якуниным (все эти лица входят в украинский и некоторые западные санкционные списки) посетил Валаамский монастырь. Здесь Кирилл освятил свежеустановленный монументальный поклонный крест, изготовление которого проспонсировало московское АО "Борисфен" , директором которого является собственно Петр Кононенко. Сейчас список учредителей этой компании скрыт, но по состоянию на 01.01.2021 таковыми были "Лосиный остров" и "Мотор Сич". С РПЦ у "Борисфена" отношения весьма теплые: это уже четвертый памятник, который компания дарит Валаамскому монастырю – прежде были апостол Андрей Первозванный, Валаамская Богоматерь и Владимир Великий.

Специализация АО "Борисфен" – ремонт, сервисное обслуживание и снабжение запчастями авиационной техники. В прошлом году выручка общества составляла почти 2 миллиарда рублей (это примерно 26–27 миллионов USD). Значительная часть снабжалась государственными заказами, в том числе и от силовых ведомств РФ (вот перечень госзаказов компании за 2014–2022 гг. ). Если брать в пример контракты, заключенные "Борисфеном" в 2021 году, то более 22 миллионов рублей приходилось на работы для воинской части №3553 МВД России, более 5 миллионов рублей – для росгвардии, более 3 миллионов рублей – для специального летного отряда "Россия" , обслуживающего Владимира Путина и высшее кремлевское руководство. Зато 1 августа 2022 года компания получила еще 2 контракта от этого же элитного летного отряда. В этот раз общим объемом 38 миллионов рублей. Похоже, паломничество на Валаам сработало.

Но это еще не все. Петр Кононенко владеет еще несколькими фирмами в России. Две из них даже легко спутать – ООО "ВКМС" и ЗАО "ВК-МС" . Аббревиатуры почти идентичны, но расшифровки разные: "Вертолетные комплексы и многофункциональные системы" – первая, "Двигатели Владимир Климов – Мотор Сич" – вторая. Обе компании топчутся в том же сегменте, что и "Борисфен", занимаясь обслуживанием и укомплектованием авиатехники. Директором обоих фигурирует Виктор Федорович Денисов. И это не просто себе Денисов, а бывший командующий военно-транспортной авиацией России. А еще он является ключевым лицом в расследовании международной аналитической группы SAYARI о незаконном экспорте продукции "Мотор Сичи" в 2017–2019 годах в Россию. Вот ссылка на полный текст расследования , пересказывать его долго не будем. Если коротко, то экспорт происходил посредством боснийской компании Inžinjering – BN Bijeljina Doo, соучредителем которой является Виктор Денисов. А получателем продукта в РФ были компании, где он является директором. Как свидетельствует база международных торговых операций Importgenius, торговля "Мотор Сичи" с российско-боснийским посредником продолжалась по меньшей мере до конца 2021 года. Следовательно, "ВК-МС" активно сотрудничала с российскими силовыми структурами. В прошлом году компания заключила два контракта на ремонт вертолетных двигателей для росгвардии, перед тем – ремонтировала вертолеты для управления авиации ФСБ.

Однако это не единственный канал скрытого перекидывания украинских авиадвигателей в РФ. В российской судебной базе нашелся иск минобороны РФ к компаниям "ОАК-ТРАНСПОРТНЫЕ САМОЛЕТЫ" и "АВИАСТАР-СП". В нем черным по белому расписана еще одна схема. Суть такова: российскому военному ведомству понадобились двигатели Д-18Т для самолетов Ан-124. Украинское законодательство прямой экспорт таких двигателей в РФ запрещает. Поэтому "Мотор Сич" предложила схему с привлечением зарегистрированной в Болгарии компании "Иноксис 01". Получателем двигателей на территории РФ стало ООО "Авиаремонт-МС" , учредителями которого являются завод "Мотор Сич", "Лосиный остров" Богуслаева – Кононенко и АО "Авиаремонт" – компания из сферы подчинения минобороны РФ.

В базе Importgenius встречаем еще несколько посредников "Мотор Сичи", таких как латвийская Sia Aeroservice или зарегистрированная в Гонконге Medipost Trading Limited . Только за 2019 год на соглашениях с этими четырьмя посредниками (боснийским, болгарским, литовским, гонконгским) "Мотор Сич" заработала около 44 миллионов USD. Так вот, сребреничек к сребреничку, можно собрать на имения в солнечной Франции.