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Катар запретил продажу пива на стадионах за два дня до начала чемпионата мира по футболу

18 ноября, 2022 пятница
15:33
Спорт

Решение об отмене продаж пива на стадионах ЧМ было обнародовано в пятницу – оно принято по требованию королевской семьи

Об этом сообщают западные СМИ.

По данным The Times, решающую роль в принятии решения об ограничении продаж пива на стадионах сыграло вмешательство королевской семьи Катара.

Daily Mail уточняет, что в настоящее время болельщики могут купить алкоголь в гостиницах, ресторанах, фанзонах (в определенное время) и у стадионов. Если же решение властей Катара вступит в силу, то пива не будет у арен.

На официальных площадках пинта пива (около 0,5 л, - ред) обойдется почти в 12 фунтов (13,8 евро), посетители смогут купить не более четырех пинтов на человека. Тех, кто напьется, будут отправлять в специальные "зоны трезвости", чтобы они оправились.

Решение Катара подтвердили в ФИФА, сделав официальное заявление.

После обсуждения между властями страны-хозяйки (Катару) и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков, других местах для фанатов и лицензированных заведениях, убрав точки продажи пива с территорий стадионов ЧМ-2022 в Катаре.

Это не повлияет на продажу Bud Zero (безалкогольное пиво – прим.), которое по-прежнему будет доступно на всех стадионах чемпионата мира в Катаре", — говорится в сообщении ФИФА.

Ранее сообщалось, что это ставит под угрозу многомиллионный контракт ФИФА с Budweiser, который в таком случае будет нарушен. Согласно договору, пиво этой марки должны были продавать в Катаре во время турнира. Если это не будет сделано, то ФИФА нарушит контракт.

Напомним, чемпионат мира по футболу в Катаре стартует 20 ноября.

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Катар
чемпионат мира-2022
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