Катар вернет из России троих украинских детей, - Reuters

Об этом сообщил представитель Катара, пишет Reuters.

Отмечается, что в пятницу Катар уже поспособствовал возвращению украинского 7-летнего ребенка, который воссоединился со своей бабушкой и направляется в Украину через Эстонию. Теперь в Украину будут возвращать 2-летнего и 9-летнего мальчиков и девочку 17 лет.

По словам катарского чиновника, возвращение этих первых четырех детей проверяет систему, созданную арабским государством Персидского залива после месяцев тайных переговоров с Москвой и Киевом.

Государственный министр Катара по вопросам международного сотрудничества Лолвах Аль Хатер подтвердил посредничество в заявлении и назвал репатриацию на этой неделе "лишь первым шагом".

В то же время уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова предоставила краткий начальный список украинских детей, которых нужно вернуть, команде катарских дипломатов. Они проверили каждого ребенка.

По словам чиновника, катарские дипломаты будут сопровождать детей через границу с Эстонией, Латвией или Беларусью или в Катар на чартерном самолете перед возвращением в Украину.

Депортация украинских детей в Россию

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Белоруссию якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что точно известно о более чем 19,3 тыс. детей, которых депортировали россияне. А 29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины и рассказал, что РФ намеренно изменяет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину и применяет для этого в том числе принудительное изменение их гражданство на российское.

Также Лубинец отметил , что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. По его словам , россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно оккупированных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции , осуждающей похищение украинских детей Россией и называющей действия оккупантов геноцидом. Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала страны ООН объединить усилия и заставить Россию вернуть украинским родителям их детей, вывезенных против воли в РФ во время войны в Украине. А в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против лиц, причастных к похищению и депортации украинских детей в РФ и их незаконному усыновлению.

29 июля посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила , что россияне похищают украинских детей с целью уничтожения следующего поколения защитников Украины. Тогда же российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила , что с начала полномасштабного вторжения Россия "приняла" около 4,8 миллиона жителей Украины, из них более 700 тысяч - дети.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека подчеркнул , что детский омбудсмен России Мария Львова-Белова признала, что за 2022 год ее страна депортировала сотни тысяч украинских детей, а это является прямым доказательством для Международного уголовного суда.

24 сентября нижняя палата парламента Канады единогласно приняла резолюцию об осуждении депортации украинских детей в Россию, назвав такие действия оккупантов военными преступлениями и геноцидом.

В октябре международный Красный Крест призвал белорусское отделение организации отправить в отставку главу Дмитрия Шевцова, ранее подтвердившего свое участие в депортации детей с временно оккупированных российскими войсками территорий Украины.



Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил , что Россия похищает украинских детей с ТОТ через гуманитарную миссию "Детям в руки", которую основала российская уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова.